Raidul aerian vine pe fondul unei crize acute cu care se confruntă armata ucraineană, afectată de o penurie severă de rachete de apărare aeriană Patriot, vitale pentru interceptarea proiectilelor balistice.

Iadul dezlănțuit în 60 de minute

Sirenele de raid aerian au început să sune alarmant în centrul și estul Ucrainei în jurul orei locale 01:24. La scurt timp, în jurul orei 01:30, primele explozii puternice au zguduit Kievul.

Timp de mai bine de o oră, până la 02:38, cerul capitalei a fost brăzdat de o combinație neobișnuit de mare și de agresivă de vectori de atac.

Conform canalelor de monitorizare de pe Telegram, armata rusă a tras 31 de rachete balistice și opt rachete hipersonice de tip Zircon.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au confirmat că au detectat mai multe salve consecutive care au vizat direct zonele rezidențiale și de infrastructură, deși bilanțul oficial al interceptărilor este încă în curs de finalizare.

Atacul a semănat teroare în rândul civililor care s-au adăpostit pe unde au putut. Locuitorii din zonele afectate descriu momentele ca fiind de o intensitate fără precedent.

„A fost cea mai înfricoșătoare noapte din viața mea. Acest cartier a fost atacat aproape în fiecare lună în acest an, dar a fost prima dată când rachetele au trecut atât de aproape”, a declarat Eleonora Belei, o tânără de 30 de ani, în timp ce privea blocul său de apartamente grav avariat din cartierul Lukianivska. În urma atacului, cel puțin o persoană a murit și alte 15 au fost rănite.

Cartiere întregi în flăcări și stații de metrou închise

De asemenea, bilanțul preliminar indică și distrugeri masive în aproape toate sectoarele mari ale orașului. În districtul Lukianivska, situat în nord-vestul centrului capitalei, explozia unei rachete a avariat grav o intrare la suprafață a stației de metrou, forțând autoritățile să o închidă temporar pentru public.

În districtul Solomianski, resturile de rachete au căzut pe acoperișul unui supermarket și al unei clădiri de locuințe din apropiere, declanșând incendii violente.

Pompierii au reușit să salveze patru persoane dintr-un imobil cu cinci etaje cuprins de flăcări și o altă persoană blocată la etajul al doilea al unui bloc cu nouă etaje, unde suflul exploziei a spart toate ferestrele.

Dezastrul s-a extins și în districtul Dniprovski, unde un incendiu puternic a izbucnit într-o clădire de cămin, iar nori groși de fum au învăluit un centru comercial din vecinătate. În Desnianski, o proprietate comercială a fost lovită direct, iar mai multe depozite și autoturisme au ars în totalitate.

Totodată, în raionul Șevcenkovskii, o aripă cu trei etaje a unei clădiri administrative a luat foc, fiind avariate și peste zece mașini parcate în zonă. Clădiri rezidențiale au fost afectate și în raionul Sviatoșinski, în timp ce în afara orașului, în apropierea suburbiei Bucha, Serviciul de Urgență al Statului a intervenit pentru stingerea incendiilor la mai multe depozite și la o unitate logistică.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că șase dintre cele 15 persoane rănite au fost deja internate în spital cu traumatisme severe, în timp ce echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături.

Criza scutului Patriot

Acest nou atac de amploare scoate în evidență vulnerabilitatea crescută a capitalei ucrainene în fața arsenalului rusesc de rachete balistice.

În ultimele săptămâni, oficialii de la Kiev au avertizat în repetate rânduri partenerii occidentali că stocurile de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot sunt pe sfârșite, lăsând breșe mari în defensivă.

Luna iulie a fost una deosebit de sângeroasă pentru capitala Ucrainei. Cu doar câteva zile înainte, pe 16 iulie, un alt atac cu rachete balistice a ucis două persoane și a rănit șase. Pe 8 iulie, un raid similar s-a soldat cu patru morți și 15 răniți.

Cele mai tragice episoade au avut loc însă la începutul lunii: pe 6 iulie, valurile de rachete au ucis 26 de persoane, printre care și șapte copii, la scurt timp după un avertisment lansat de președintele Volodimir Zelenski.

De asemenea, pe 2 iulie, un alt atac devastator a provocat moartea a 31 de persoane și rănirea altor 102, demonstrând că Rusia și-a intensificat sistematic campania de bombardare a infrastructurii civile din Ucraina.

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