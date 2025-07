Activist acuză: „Am avut un atac de panică în marș. Nu mi-au permis să plec”

Victor Ciobotaru, director executiv al Asociației ACCEPT și unul dintre activiștii prezenți la eveniment, a relatat într-o postare că a fost împiedicat să părăsească marșul într-un moment de criză de anxietate.

„Astăzi am avut un atac de panică în timpul Marșului Oradea Pride. Urmez un tratament pentru anxietate prescris de psihiatru. Jandarmeria a impus ad-hoc un nou traseu, ne-a deviat pe străzi lăturalnice, unele în șantier, care puneau în pericol securitatea participanților. Am vrut să ies din marș pe o stradă goală. În loc să se găsească o variantă de a părăsi marșul în siguranță, am fost legitimat și nu mi s-a permis să plec”, a scris acesta.

El spune că nu i s-a explicat în baza cărei legi i-a fost restricționat dreptul de a se deplasa liber, ca pieton.

„Nu mi s-a spus în baza cărei legi nu am voie să devin pieton ca orice alt cetățean. Alte persoane nu au fost lăsate să iasă nici măcar pentru a-și cumpăra apă, deși afară erau peste 40 de grade. Mai multor persoane li s-a făcut rău din cauza deshidratării.”

Un marș cu restricții, într-un oraș „multicultural”

Evenimentul, organizat de Asociația Ark, a fost primul de acest fel din Oradea. Deși traseul solicitat inițial includea zona pietonală a orașului, Primăria a refuzat autorizarea, invocând lucrări de construcții.

Potrivit BIHOREANUL, organizatorii au remarcat că „șanțurile” pe strada Republicii, cea mai circulată arteră pietonală din oraș, „au apărut abia după ce am depus noi a doua cerere” pentru autorizare.

Jandarmeria a oprit manifestanții de la a intra pe Corso, redirecționându-i pe un traseu ocolitor: strada Snagovului, Franz Schubert, Parcul Traian, Andrei Șaguna și în final zona Pieței Independenței. Și aici, participanții s-au confruntat cu un cordon de jandarmi care le-a blocat accesul spre alte rute.

„E un abuz ce se întâmplă!”, a spus un participant, în timp ce alții strigau: „Nu vom fi cenzurați!”, „Drepturi egale pentru fiecare!”, „Rușine, jandarmeria!”.

Cât de mare e teama de persoanele LGBT la Oradea?

Victor Ciobotaru a postat și o fotografie cu jandarmii care păzeau sediul Primăriei, întrebând retoric: „Cam cât de mare e teama de persoanele LGBT la Oradea, de a fost nevoie de o așa desfășurare de forțe?”

Pe pancartele afișate de participanți se puteau citi mesaje directe către autorități: „Democrație tip Bolo-Birta: fără liberă exprimare, fără drepturi egale, dar cu ciment”, „PNL, să ne lași în parcuri nu vrei, dar banii noștri tot îi iei”, „Un oraș cu atâtea clădiri colorate și ne sperie un curcubeu”.

Participanți din toată țara și sprijin diplomatic

La marș au participat și reprezentanți ai instituțiilor care susțin drepturile persoanelor LGBT+, printre care Claudia Cerasela Bănică (CNCD), Rémy Bonny (Forbidden Colours), Florin Buhuceanu și Victor Ciobotariu (ACCEPT). De asemenea, la eveniment a fost prezentă și ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos în România, Willemijn van Haaften.

„Dacă tot se spune că Oradea este un oraș multicultural, atunci autoritățile locale ar trebui să se îngrijească să rămână așa”, a declarat ambasadoarea pentru BIHOREANUL.

„Dialogul e esențial, iar libertatea de exprimare trebuie protejată în orice societate democratică. E o ruşine ce se întâmplă”, a mai spus ea.

Protest pașnic, dar sub control strict

Scandalul a început după ce Primăria Oradea, condusă de Florin Birta (PNL), a respins solicitarea organizatorilor de a desfășura marșul pe traseul central, invocând lucrări edilitare. Asociația Ark și ACCEPT au susținut că interdicțiile au fost motivate politic și reflectă o lipsă de deschidere față de diversitate și drepturile civile.

Deși manifestarea s-a desfășurat fără incidente violente, jandarmii au fost prezenți în număr mare, aproximativ 50 de agenți, potrivit surselor locale. Pe fondul căldurii extreme, mai mulți participanți au avut nevoie de apă sau asistență medicală. Organizatorii acuză că nu li s-a permis să părăsească coloana nici măcar pentru nevoi de bază.

În jurul orei 17.30, câțiva participanți au fost legitimați și conduși către dubele Jandarmeriei, unde li s-au întocmit procese verbale pentru participarea la un marș considerat „neautorizat”. Evenimentul s-a încheiat în jurul orei 18.00, cu discursuri ținute pe treptele din Piața Independenței și scandări împotriva autorităților locale.

