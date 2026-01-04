Cu toate acestea, nu există încă un bilanț oficial al vicitmelor.

„Peste 150 de avioane americane au fost trimise pentru a distruge apărarea aeriană, astfel încât elicopterele militare să poată transporta trupele care au atacat poziția lui Maduro”, se arată în raportul care citează oficiali americani.

Zona cea mai afectată a fost Catia La Mar, o localitate situată la vest de aeroportul din Caracas, unde un raid aerian a lovit un complex de apartamente de trei etaje.

Danos a um edifício residencial na cidade venezuelana de Catia La Mar, nos arredores de Caracas, após os ataques dos EUA. Uma idosa de 80 anos morreu no local, segundo o NYT.

Una dintre victime este Rosa González, o femeie de 80 de ani, care locuia împreună cu nepotul său, Wilman González. Familia acesteia a confirmat decesul. Patru bărbați au încercat să o salveze pe Rosa González, transportând-o pe o motocicletă la spital, însă femeia a fost declarată decedată la sosire.

Malditos Yankees Asesinos.



Reportan a dos personas fallecidas y familias venezolanas que perdieron todo, tras el Bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, en Catia La Mar La Guira en Venezuela.



Ésto no lo verán en @Azteca o @FoxNoticiasEnX.

O altă femeie rănită a fost dusă de urgență la spital, iar autoritățile au confirmat că aceasta se află în stare critică.

Wilman González, care a fost rănit în timpul atacului și a avut nevoie de copci la față, le-a spus jurnaliștișor că „nu știe unde va merge”, după ce și-a pierdut casa.

Într-o declarație pentru Fox News, președintele Donald Trump a confirmat atacul asupra Venezuelei și a subliniat că niciun soldat american nu a fost omorât, deși unii militari au fost răniți.

Imagini ale Ministerului Apărării din Venezuela arată distrugeri la Fort Tiuna, Caracas, după atacurile SUA din 3 ianuarie. Foto: X/CGTN Frontline

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, a explicat ulterior, într-o conferință de presă la Mar-a-Lago, că elicopterele americane implicate în operațiunea de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției acestuia au fost atacate, iar unul dintre ele a fost avariat, dar a reușit să se întoarcă la bază.

În Catia La Mar, vecinii afectați de dezastru s-au adunat sâmbătă după-amiază în fața ruinelor.

Viviendas afectadas en Catia La Mar, estado La Guaira, impactadas por un misil. Dejó una persona muerta y otra herida.

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, Jorge, a spus: „Am pierdut totul”.

În timp ce unii se rugau, alții își exprimau furia.

„Viețile noastre nu înseamnă nimic pentru ei”, a declarat un alt localnic, Javier, care a acuzat administrația Trump de lăcomie și de dorința de a controla câmpurile petroliere ale Venezuelei.

Ejemplo del sufrimiento del Pueblo Bolivariano en Venezuela: una abuelita de 87 años resultó herida por una bomba de EE.UU. que impactó su hogar en Catia La Mar, La Guaira. ¡No al imperialismo!



#SomosRed #Noticias #venezuela #bolívarcháveznicolás pic.twitter.com/8ECasYjaMs — RDcomunicadores (@RDcomunicadores) January 4, 2026