Ancheta poliției germane viza evenimentul petrecute în noaptea de 5 noiembrie 2025. În jurul orei 23:00, suspectul a intrat într-un local din cartierul Kirchlinde, unde s-a așezat la bar. La scurt timp, în pub a sosit și victima.

Cei doi au început să consume bere și să discute amical, însă atmosfera s-a tensionat rapid când conversația a deviat spre teme legate de popoarele indigene și istoria veche.

O contradicție despre vechimea celților și a albanezilor a declanșat violența

Conflictul a izbucnit în momentul în care victima a susținut că celții sunt un popor mai vechi decât albanezii — comunitate cu care suspectul de 42 de ani se identifică. Contradicția verbală a escaladat, iar în jurul orei 23:50, ambii bărbați au părăsit barul.

La doar câțiva pași de ieșirea din local, atacul a izbucnit cu o violență extremă. Agresorul a lovit victima repetat, provocându-i leziuni severe în zona capului, după care a fugit de la locul faptei.

Primii salvatori sosiți la fața locului au găsit victima prăbușită pe trotuar, inconștientă și acoperită de sânge, fiind transportată de urgență la spital în stare critică.

Pista crucială a venit din partea telespectatorilor

Deși o echipă specializată în omucideri a preluat cazul imediat, ancheta s-a lovit timp de mai bine de jumătate de an de lipsa unor indicii clare.

Punctul de cotitură s-a produs pe 3 iunie 2026, când cazul a fost prezentat în cadrul cunoscutei emisiuni din Germania „Aktenzeichen XY … ungelöst” (Dosarul XY … Nerezolvat).

Aportul audienței s-a dovedit decisiv. Informațiile furnizate de telespectatori în timpul și după difuzarea emisiunii au oferit anchetatorilor pista de care aveau nevoie pentru a stabili localizarea suspectului.

Bărbatul a fost identificat și reținut de autorități pe teritoriul Elveției, iar la începutul acestei săptămâni a fost finalizată procedura de extrădare în Germania, unde urmează să fie judecat pentru faptele sale.

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