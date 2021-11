Atentatul care a avut loc, duminică, în fața Spitalului din Liverpool a fost catalogat de autorități drept un incident terorist. De asemenea, luni, nivelul de alertă teroristă în Marea Britanie a fost ridicat la „grav”, faţă de cel precedent, „substanţial”, ceea ce înseamnă că oficialii cred că un alt atac este foarte probabil.

Emad Jamil Al Swealmeen era pasager într-un taxi când dispozitivul său a explodat cu puțin timp înainte de ora 11:00. Al Swealmeen a sosit în Marea Britanie din Orientul Mijlociu în urmă cu aproximativ șase ani, pretinzând că este din Siria sau Irak. S-a convertit la creștinism la catedrala anglicană din Liverpool, care ar fi putut fi o țintă alternativă a sa, deoarece găzduia un serviciu de comemorare civică unde erau adunate 2.000 de persoane, scrie BBC.

Poliția a spus că acesta a închiriat recent o casă în Rutland Avenue, lângă Sefton Park din oraș, care a fost percheziționată și de ofițeri.

„Obiectivul nostru este adresa Rutland Avenue, de unde am continuat să ridicăm materiale importante pentru anchetă”, a declarat inspectorul Andrew Meeks, de la Poliția Antiterorism de Nord-Vest. „Orice informație pe care publicul o poate avea despre Al Swealmeen, oricât de mică ar putea fi de mare ajutor pentru noi.”

Corespondentul BBC News, Ed Thomas, a declarat că Al Swealmeen era un refugiat din Siria, care s-a împrietenit și sprijinit de Malcolm și Elizabeth Hitchcott, care l-au cunoscut drept Enzo, când a ajuns în Marea Britanie.Doamna Hitchcott a spus că ea și soțul ei erau „atât de triști” și „foarte șocați” de moartea lui. „L-am iubit, era un tip drăguț”, a adăugat ea.

