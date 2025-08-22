Un elicopter a fost atacat cu drone

Primul incident a avut loc în departamentul Antioquia, în nordul țării. Un elicopter al Poliției, care transporta personal pentru eradicarea culturilor de coca, a fost atacat. Inițial s-a raportat decesul a opt polițiști, însă guvernatorul Andrés Julián a confirmat ulterior că numărul victimelor a crescut la 12, cu încă trei răniți.

Guvernatorul Antioquia a declarat pe platforma X că o dronă a atacat elicopterul în timp ce survola culturile de coca. Ministrul apărării, Pedro Sánchez, a menționat că informațiile preliminare indică declanșarea unui incendiu la bordul aparatului de zbor.

Inițial, președintele Petro a acuzat Clanul Golfului, cel mai mare cartel de droguri din țară, pentru acest atac. El a sugerat că ar fi fost o răzbunare pentru o captură recentă de cocaină aparținând grupării.

Explozia mașinii din Cali

Al doilea incident s-a produs în orașul Cali, din sud-vestul Columbiei. O mașină-capcană a explodat lângă o școală militară de aviație, provocând moartea a cinci persoane și rănind peste 30. Forțele Aeriene Columbiene nu au oferit detalii suplimentare despre explozie.

🇨🇴 A severe terrorist attack struck the Marco Fidel Suárez Military Aviation School in Cali, Colombia, and another in Amalfi, Antioquia, resulting in 5 deaths and 14 injuries near the air base in Cali. pic.twitter.com/sLiSqDwZ3J — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) August 21, 2025

Președintele Petro a declarat că un presupus membru al grupării disidente a fost arestat în zona exploziei, conform News.ro.

Contextul violențelor care zguduie Columbia

Aceste atacuri au loc într-un context de escaladare a violențelor în Columbia, cu un an înainte de alegerile prezidențiale. Țara se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate din ultimul deceniu, fiind principala sursă de cocaină la nivel mondial.

Potrivit celui mai recent raport al ONU, suprafața cultivată cu coca a atins un record de 253.000 de hectare în 2023. Atât disidenții FARC, care au respins acordul de pace din 2016, cât și membrii Clanului Golfului operează în Antioquia, zona unuia dintre atacuri.

Strategia președintelui Petro

Gustavo Petro, ales în 2022, a promis să încerce dezamorsarea conflictelor armate prin dialog cu toate grupările implicate – gherile, paramilitari și narcotraficanți. Cu toate acestea, armata a continuat să bombardeze în acest an siturile celui mai mare cartel de traficanți, Clanul Golfului.

