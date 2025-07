„Vin la școală cu inima strânsă”

Pe holurile SNSPA, scandalul sexual în care este implicat sociologul Marius Pieleanu a stârnit revoltă și furie în rândul profesorilor. „Când aude lumea că lucrez la SNSPA, aproape că mă consideră și pe mine un prădător sexual. Imaginea noastră este teribil de șifonată. Am fost puși în aceeași oală cu niște indivizi al căror comportament frizează patologicul”, ne-au mărturisit mai multe cadre didactice. „SNSPA a ajuns să fie cunoscută, mai degrabă, pentru agresorii pe care îi ține la catedră decât pentru studenții care ies de pe băncile facultății”.

Profesorii ne-au mărturisit că sunt șocați de evoluția lucrurilor care s-au petrecut în universitate de la un an la altul. „Pentru că ne pasă de imaginea noastră, ne pasă de studenții noștri. Suntem, la rândul nostru, părinți, avem și noi copii la școală, la alte universități, avem nepoți. Nu ai cum să rămâi indiferent, mai ales că nu suntem la primul caz de genul acesta”.

Una dintre surse ne-a spus că trăiește un deja-vu: „După cazul Bulai a fost o perioadă când am venit la cursuri cu inima strânsă. Dacă vreun student mă va acuza că am știut ce se întâmplă și nu am reacționat? Dacă știam, trebuia să am dovezi. Fără dovezi m-ar fi scos pe ușă afară oriunde m-aș fi dus să reclam”. Acum, cadrul didactic trăiește același sentiment. „Mă voi întoarce în toamnă în fața studenților cu sufletul greu”.

„Pilele” lui Pieleanu. Vinovatul de la etajul 8

Însă situația este mult mai gravă de atât, se plâng angajații. De ani buni, oamenii îl acuză pe rectorul Remus Pricopie că ține în brațe un individ care nu are ce căuta în mediul academic. „Suntem revoltați, furioși și neputincioși. Pentru că situația ne depășește. Pieleanu este susținut politic, are spate, cum s-ar spune, este sociologul de casă al PSD-ului, cu legături în serviciile secrete și ale cărui publicații sunt, din punct de vedere științific, nule. Nu mai vorbesc despre acuzațiile care i se aduc din partea studentelor. Este oribil și revoltător cum un astfel de om, un agresor sexual, a fost ținut în brațe de conducere atâția ani. Cum de este posibil așa ceva?”, se întreabă, revoltați, oamenii.

Însă tot ei au venit și cu răspunsul. „Poate pentru că se învârt în aceleași cercuri politice, poate pentru că Marius Pieleanu este un invitat permanent la posturile de televiziune, iar lui Pricopie îi este teamă să nu spună lucruri care nu trebuie spuse. Sau poate că Pieleanu îl are la mână cu ceva pe Pricopie. Apoi, să nu uităm că soțiile celor doi sunt colege la Curtea de Conturi, iar ei apar împreună invitați la diferite emisiuni. Asta spune multe despre relația dintre ei”.

O altă sursă cu care am vorbit ne-a spus că Marius Pieleanu „este un impostor. Apare pe la diferite emisuni TV ca mare specialist, dar nu-l califică absolut nimic. Cei care se pricep cu adevărat la sondaje sunt în situația unui medic, a unui doctor care vede la televizor un vraci care dă din gură și spune că el le știe pe toate. Te bufnește și râsul. Iar vinovatul, cel care acceptă situația și o încurajează, este la etajul opt al clădirii, acolo unde se află rectoratul”.

Alt profesor ne-a declarat, tot sub protecția anonimatului, că „Marius Pieleanu a ocupat funcții înalte în universitate doar pentru că are pile. Nu pentru că merită. Cum să fie numit prodecan? Cum să fie pus la CNATDCU?” (n.r. – Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare).

„Pieleanu trebuia retras de la catedră și trimis pe un post de cercetare”

Cum a fost protejat, anul trecut, de către rectorat, Marius Pieleanu? Tot profesorii cu care am vorbit ne-au lămurit. „În contextul scandalului în care a fost implicat Alfred Bulai, au existat și pe numele lui Pieleanu mai multe acuzații de abuz și hărțuire sexuală. Motiv pentru care, după ce a intrat în vizorul Comisiei de Etică, acesta și-a luat concediu fără plată. Însă, din lipsă de probe, ancheta a bătut pasul pe loc”, ne-a declarat o altă sursă. „Cică nu au avut dovezi. Iar până la apariția unora noi, cazul nu există”. Așa că Pieleanu s-a întors la catedră.

Mai mult, conducerea universității, dacă ar fi fost de bună-credință, spun sursele Libertatea, ar fi trebuit să procedeze cel puțin la fel cum a făcut-o și în cazul lui Stănciugelu, primul profesor SNSPA acuzat de hărțuire. „Stănciugelu a fost trecut pe linie moartă, scos de la catedră și i s-a dat un post în cercetare. În cazul lui Pieleanu, nimeni nu a făcut nimic, pentru că nu ăsta era interesul. Mai mult, din ce știu, Pieleanu s-a înarmat atunci cu o întreagă echipă de avocați. Vă dați seama, dacă situația escalada și el avea câștig de cauză, universitatea era bună de plată. Și de unde bani?”

În anul 2017, profesorul Ștefan Stănciugelu a fost acuzat de mai multe studente de abuz sexual. El a trimis uneia dintre ele mai multe fotografii indecente. În 2004, dascălul a recidivat și a agresat sexual în mașina personală o altă tânără. În urma reclamațiilor, profesorul a fost scos de la catedră și trecut pe un post de cercetare. „De ce lui Pieleanu i s-a permis să predea în continuare? Cu acele acuzații atât de grave, tu-l mai lași pe omul acela în mijlocul studentelor? Dacă nu s-a putut juridic altfel, adică dat afară, trebuia trecut și el la cercetare!”, spun sursele Libertatea.

Oamenii spun că muncesc sub presiune și-n teroare: „Este în joc jobul nostru”

Atmosfera pe holurile universității este una sumbră, iar oamenii se feresc să vorbească între ei. „Vorbim despre orice altceva… despre vreme, despre familie, despre vacanță, dar nu despre cazul Pieleanu. Deși toți am citit investigația Snoop. Mulți dintre colegii și colegele mele preferă să nu se bage, preferă să-și vadă de treaba lor. Nu de alta, dar este în joc jobul lor, cariera lor. Mai bine taci, te faci că nu vezi, că nu știi, că nu auzi și speri ca justiția să-și facă treaba”.

În cadrul SNSPA nu există cancelarie, iar profesorii se întâlnesc la secretariat sau pe holurile instituției. „Vii la facultate, îți faci treaba și pleci. Unii dintre noi nu au birouri proprii. Nu avem unde să socializăm. În general, nu prea vorbim între noi despre lucrurile care ne deranjează”.

Motivul? De frică. „Remus Pricopie are și mulți susținători. Așa că nu știi niciodată cu cine vorbești și la urechile cui vor ajunge vorbele tale”.

Părerile sunt împărțite, la fel și oamenii, în grupuri și bisericuțe. „Dacă nu-ți convine ceva, nu poți să spui nimic. Unii tac pentru că sunt din tabăra celor care-l susțin pe Pricopie, fac drepți în fața șefului și nu ies din cuvântul lui. Cei mai mulți însă tac de teamă. De exemplu, când Remus Pricopie l-a propus pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, aproape toți membrii Senatului universității au votat pentru. Tot de teamă”.

Rezolvarea problemelor care macină din interior mediul academic SNSPA stă în mâna și în pixul rectorului Pricopie. „Prin urmare, soluția este schimbarea acestuia din funcție”, au mai spus sursele Libertatea.

La o zi după investigația Snoop, Remus Pricopie sesisează Parchetul. Foto: Facebook

SNSPA a sesizat Parchetul privind „posibile fapte cu caracter penal”

Miercuri, la o zi după investigația Snoop, rectorul Remus Pricopie a transmis o solicitare către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a afla, printre altele, dacă s-a constituit sau urmează să se constituie pe numele lui Marius Pieleanu un dosar penal. „Rectorul SNSPA solicită Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să comunice dacă, începând cu perioada la care se face referire în articol și până în prezent, inclusiv, au fost înregistrate plângeri penale cu privire la aceste fapte sau cu privire la orice alte fapte penale săvârșite de Marius Pieleanu și care au făcut sau fac obiectul unor investigații sau dacă s-a constituit sau urmează să se constituie un dosar penal”, se arată într-un comunicat de presă trimis de SNSPA.

În documentul transmis Parchetului, conducerea SNSPA a precizat că membrii Comisiei de Etică, cei care au analizat acuzațiile la adresa lui Pieleanu anul trecut, au închis ancheta din lipsă de probe. „Precizăm că la data de 10 februarie 2025, Comisia de Etică a hotărât în unanimitate închiderea dosarului, ca urmare a faptului că nu sunt probe incontestabile de natură să dovedească vinovăția domnului Pieleanu Marius”.

Claudiu Tufiș, fost student al lui Marius Pieleanu: „Bătaie de joc a la Pricopie”

Claudiu Tufiș, fost student al profesorului Marius Pieleanu, la rândul său profesor în cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj. Acesta consideră că sesizarea trimisă la Parchet este o „bătaie de joc a la Pricopie, care se apără cum știe și el”.

Claudiu Tufiș se referă la faptul că rectorul a cerut Parchetului să spună dacă au existat plângeri penale pe numele lui Marius Pieleanu. „Răspunsul va fi, cel mai probabil, nu, pentru că știm foarte bine că astfel de cazuri sunt subraportate în România. Așadar, peste 2-3 zile, Pricopie va ieși cu hârtia de la Parchet în brațe, o va flutura la TV, în emisiunile la care câteodată se află alături de Pieleanu și va spune că el și SNSPA au făcut tot ce au putut, sunt curați ca lacrima lui Anastasiu. Și așa se va îngropa cazul Pieleanu, cum a fost îngropat și cazul Bulai. Veți mai auzi de ei de rău tot așa cum ați mai auzit de Stânciungelu sau de Cumpănașu”, a mai scris Claudiu Tufiș.

Libertatea a încercat să-l contacteze pe Remus Pricopie pentru un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns până la publicarea materialului.