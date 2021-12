„Am tot văzut pe la Bucureşti cum sunt paradele astea şi am zis ia să fac şi eu aici, ce, numai la Capitală se poate aşa ceva? Nu am eu elicopter şi altă tehnică militară, dar am improvizat ceva şi uite ce a ieşit”, spune Marin Scurtu, primarul din Optaşi Măgura.

Improvizația a constat în săteni care au defilat călare, urmați de căruțe și ATV-uri prin fața porților sătenilor care au ieșit să vadă „parada”.

De altfel, primarul aflat la al șaselea mandat este cunoscut pentru deciziile inedite pe care le ia. El a devenit cunoscut în 2019 când a prezentat, mândru, un miniturn Eiffel la intrarea în fostul sat cunoscut ca Paris. Precum și o intrare originală în comuna Optași: o construcție circulară din opt ași, cărți de joc așezate în jurul unui ax.

Anul trecut, după ce a fost reales, edilul a promis că nu se oprește aici. “Trebuie să atragem turiști, chiar dacă folosim o latură amuzantă, să-i spunem”.

Mai mult, primarul a precizat că se gândește să fac un referendum pentru a schimba numelei comunei în Paris.

Reportajul video al paradei din Optași poate fi urmărit pe Gândul

