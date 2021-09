Au atras clienții cu contracte la preț fix timp de un an pentru curent și gaze, apoi au dublat prețul. Explicațiile Restart Energy

Libertatea a scris despre cum un client care a semnat în martie un contract pentru energie electrică la prețul de 0,250 de lei/KWh fără TVA a primit o notificare din partea Restart Energy prin care era anunțat că prețul se schimbă de la 1 octombrie: 0,557 de lei/KWh fără TVA.

O creștere de peste 120%, deși în ofertă – EnergyGo Online – și în contract se precizează că prețul se aplică timp de 12 luni.

Aceeași situație și la gaze pentru clienții Restart Energy.

Un consumator ne-a semnalat că are un contract care a intrat în vigoare la 18 martie 2021. Oferta GasGo Online, pentru care a decis să-și schimbe furnizorul, menționa negru pe alb: „Perioada de aplicare a ofertei: 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului”.

A semnat pentru prețul de 104,10 lei/MWh, iar contractul stipulează că „prețul gazelor naturale este fix pe perioada aplicării ofertei”.

În a doua parte a lunii august, clientul a primit o notificare prin care era anunțat că prețul urmează să crească de la 1 octombrie la 220 de lei/MWh.

Problema dublării prețurilor la Restart Energy a fost semnalată și într-un articol publicat de Europa Liberă România pe 3 septembrie.

O „modificare de circumstanțe”

În notificările trimise clienților, Restart Energy dă vina pe evoluțiile și „dificultățile notorii” de pe piețele de energie interne și internaționale. Compania susține că această evoluție „constituie o modificare de circumstanțe care îndreptățește Restart Energy la actualizarea prețului contractual”.

Pentru modificarea prețurilor, Restart Energy invocă un articol dintr-un document adițional contractului, Condițiile Generale, „care prevede faptul că modificarea circumstanțelor de la momentul încheierii Contractului (inclusiv modificarea condițiilor tehnico-economice) duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către Furnizor, fără a fi necesară amendarea Contractului”.

Cei nemulțumiți de schimbarea prețului pot schimba gratuit furnizorul, informează Restart Energy.

Client: „Un precedent periculos”

Și alți furnizori de energie au notificat recent clienții despre creșterea prețurilor la gaze și curent.

„Problema este că, spre deosebire de ceilalți furnizori din piață, doar Restart a trimis notificări de creștere a prețului tuturor clienților, inclusiv celor cu care au semnat contracte cu preț fix. Legea spune că un contract dintre un profesionist și un consumator trebuie să aibă clauze clare. Restart a specificat în contract «preț fix», iar în anexa la contract, «Condiții generale», au băgat articolul cu modificarea unilaterală a clauzelor contractului cu o notificare prealabilă”, ne-a scris un client Restart Energy.

Ideea este că Restart poate crea un precedent periculos pentru toți consumatorii de energie electrică și gaze naturale din România. Dacă i se va permite lui Restart să modifice prețul unui contract cu „preț fix”, atunci toți furnizorii vor putea crește tarifele peste 30 de zile. Client Restart Energy:

InfoCons: „Să facă de îndată sesizări”

Asociațiile de protecția consumatorilor au fost luate cu asalt de clienții Energy Start. „Cunosc bine problema”, spune Sorin Mierlea, președintele InfoCons, pentru Libertatea.

„Este o ilegalitate. În momentul în care discutăm despre o ofertă, fermă și clară, pe baza căreia se încheie un contract cu preț fix, clauza pe care o invocă acum este abuzivă. Strecurată undeva la condiții generale, unde de obicei cetățeanul are dificultăți de a se lămuri, de a înțelege, de a fi foarte atent la toate aceste prevederi. Este o clauză care trebuie sancționată de către Autoritatea Națională de Protecția Consumatorilor, dar și de ANRE. Nu trebuie să stea nimeni cu mâinile în sân și să facă de îndată sesizări”, avertizează Sorin Mierlea.

Sorin Mierlea, președintele InfoCons

Toți ar trebui să facă sesizări, pentru că se vor trezi din nou prin decembrie, ianuarie, când o să crească și mai mult prețul. Sorin Mierlea, președinte InfoCons:

Ministrul energiei anunță controale

Ministrul energiei, Virgil Popescu, a declarat recent că un contract la preț fix nu se poate modifica pe durata ofertei și a promis că se vor face controale.

„Compania respectivă a anunțat prețul, cu preț fix pe un an. Dacă tu modifici prețul și ai anunțat că e preț fix pe un an, intri sub incidența a două legi: una e legea protecției consumatorului la ofertă înșelătoare, care nu are amendă așa de mare; a doua este amendă între 5 și 10% pe cifra de afaceri pe legea energiei, pe același lucru: ofertă înșelătoare”, a spus Popescu, citat de Digi24.

Ministrul energiei, Virgil Popescu. Foto: Hepta

Energy Start: „Oferta-tip nu poate cuprinde întreaga înțelegere”

Într-un răspuns pentru Libertatea, Restart Energy explică de ce în oferta pentru un contract pe 12 luni la un preț fix nu se menționează explicit că prețul ar putea fi totuși schimbat.

„Oferta-tip nu poate cuprinde întreaga înțelegere dintre părți cu privire la furnizarea de gaze naturale sau electricitate. Contractul-cadru care are la bază oferta-tip precizează fără echivoc faptul că furnizorul are dreptul ca, în cazuri excepționale, să actualizeze prețul de furnizare pentru a recupera costurile suplimentare ocazionate de activitatea de furnizare. Situația actuală din piața de energie din România este, fără îndoială, o situație extraordinară nu doar pentru Restart Energy, ci și pentru toți operatorii din piață”, precizează compania.

Este cunoscut faptul că, în sprijinul preocupării noastre față de consumator, atunci când condițiile pieței au permis, Restart Energy a redus prețul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii săi alegând să nu își însușească în mod exclusiv beneficiul unor circumstanțe favorabile de piață. Restart Energy:

Cine este Restart Energy

Restart Energy One a fost înființată în 2005 și este controlată de omul de afaceri Doru Armand Domuță. Ajunge de la 2 angajați în 2005 la 51 în 2020.

Doru Armand Domuță. Foto: Facebook

Sediul central este în Timișoara, are un punct de lucru și la București.

În 2020 a avut o cifră de afaceri de peste 120 de milioane de lei și un profit net de 9.161.346 de lei, conform datelor furnizate de termene.ro. În 2019, profitul era de 1.913.346 de lei.

Restart Energy a anunțat în martie anul trecut că va dona tot profitul obținut în Banat pentru lupta împotriva COVID-19.

Foto ilustrativ: Shutterstock

