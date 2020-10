Au trecut doi ani de la moartea Ionelei Prodan. Fiica ei i-a organizat parastasul, în ziua în care ar fi împlinit 73 de ani

Anamaria Prodan a organizat parastasul mamei sale, alături de familie și prieteni.

„Sunt fericită că cineva din familie a visat-o și spunea că nu are nevoie de nimic și să dăm la cei care au nevoie pentru că era are de toate. Am fost împreună cu Rebeca, pentru că e singura nepoțică care e în România.

În același timp, sora mea din America și fata mea cealaltă Sara și cei din Dubai au aprins o lumânare atunci când noi eram la mormânt.

Este ziua mamei mele și ca în fiecare an o petrecem împreună”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars, potrivit Spynews.

