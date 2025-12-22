Denise, în vârstă de 47 de ani, originară din Cagnano Amiterno, provincia L’Aquila, și-a pierdut viața în urma unei coliziuni violente între nava de croazieră „Royal Beau Rivage” și un vas mai mic. Impactul a provocat distrugerea a patru cabine de pe puntea inferioară a navei de croazieră.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19.00, ora locală, când vizibilitatea era încă bună. Nava „Royal Beau Rivage”, cu 75 de cabine pe trei punți, s-a ciocnit violent cu un vas mai mic, provocând daune semnificative.

Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. pic.twitter.com/5hfX6fNSqm — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 21, 2025

Conform publicației italiene La Repubblica, Denise se pregătea pentru cină când a avut loc impactul. În ciuda eforturilor personalului de la bord, femeia a murit în câteva minute din cauza unei leziuni pulmonare cauzate de cădere.

„A avut loc o coliziune între două nave, care a afectat mai multe cabine, printre care se afla și o conațională de-a noastră. Verificăm, desigur, starea zecilor de italieni care se aflau la bord și care au fost implicați în incident, însă, pentru moment, se pare că există doar decesul doamnei”, a declarat ambasadorul italian în Egipt, Agostino Palese.

Grupul consular din Luxor, condus de consulul onorific, s-a deplasat imediat la locul accidentului pentru a oferi asistență celor aproximativ 80 de italieni aflați la bord.

Croaziera pe Nil, care trebuia să dureze patru zile, a început pe 20 decembrie 2025. Itinerarul prevedea plecarea din Luxor și sosirea la Assuan în ajunul Crăciunului.

