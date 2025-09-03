Inițiativa propune completarea Legii nr. 198/2023 privind învățământul preuniversitar și urmărește întărirea sentimentului de apartenență națională, dar și „formarea respectului față de valorile fundamentale ale națiunii”.

Conform proiectului, fiecare zi de școală ar urma să debuteze cu intonarea imnului „Deșteaptă-te române!” și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”.

„În toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare directorul unității poate decide ca programul zilnic de activități educative să înceapă cu următoarele activități solemne realizate de către preşcolari sau elevi şi cadrul didactic care susține primа activitate educativă din ziua respectivă, în sălile de grupă, respectiv sălile de clasă: a) intonarea Imnului național al României„ Deşteaptă-te române” b) rostirea rugăciunii „Tatăl Nostru””, se arată în proiect.

Textul legislativ precizează că, în toate unitățile de învățământ de stat și private, directorul poate decide includerea acestor momente în programul zilnic, desfășurate în clase sau grupe de către elevi/preșcolari și cadrul didactic care predă prima oră.

Inițiatorii susțin că există mecanisme prin care profesorii care refuză aceste activități pot fi înlocuiți, ceea ce ar garanta, în opinia lor, „echilibrul între obiectivele educaționale naționale și respectarea diversității confesionale și de conștiință”.

Proiectul invocă exemple din Polonia, Grecia și Italia, unde în programul școlar există în continuare momente dedicate simbolurilor naționale și rugăciunii.

„Într-o societate în care identitatea națională, cultura şi credința sunt tot mai des marginalizate în numele unui relativism valoric globalizant, se impune cu necesitate reintroducerea unor practici educaționale menite să formeze cetăţeni conştienți de rădăcinile lor istorice şi spirituale”, este justificat acest demesr de parlamentarii AUR.

Participarea, atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice, ar fi opțională. „Caracterul voluntar al rugăciunii pentru toate categoriile – elevi, preșcolari și profesori – reflectă respectul deplin pentru principiul libertății de conștiință și religioase”, se precizează în document.

Propunerea aparține deputatei AUR Cristina-Emanuela Dascălu și este semnată de alți 33 de parlamentari ai formațiunii.

