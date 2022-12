Precedentul record în Germania era deţinut de un alt tablou de Beckmann, „The Egyptian Woman” (Femeia egipteană), vândut în 2018 pentru 4,7 milioane de euro.

Nu este însă un record la nivel global pentru un tablou de Beckmann vândut la licitaţie. Cel mai ridicat preţ până în prezent a fost atins în 2017 în urma unei licitaţii organizate de casa Christie’s din Londra, cu tabloul „Bird’s Hell”, o alegorie puternică a Germaniei naziste, adjudecat la 41 de milioane de euro.

Tabloul de Beckmann prezentat joi de casa de licitaţii Grisebach este considerat o capodoperă: „Selbstbildnis gelb-rosa” („Autoportret galben-roz”), aflat în proprietate privată de la crearea sa în 1943, îl reprezintă pe artist în timpul exilului său în Ţările de Jos după ce a fugit din Germania nazistă.

A self-portrait by artist Max Beckman dating back to the 1940s could sell for around $31 million, which would be a record for a painting sold at auction in Germany https://t.co/NEpQPXcYqF pic.twitter.com/qDTtqYkid2