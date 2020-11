Pentru a doua zi consecutiv, județul Sibiu se află pe primul loc în topul județelor cu cea mai mare rată de incidență cumulată. Indicele a ajuns la 6,89 și este în creștere cu 0,29 față de raportarea precedentă, asta deși au fost înregistrate 282 de cazuri cu noul coronavirus (la 518 de teste efectuate în ultimele 24 de ore), în scădere față de săptămâna trecută, când se înregistrau peste 400 de cazuri.

Rata de infectare și cazurile de coronavirus raportate în ultima săptămână

10 noiembrie Sibiu azi: 282 de cazuri – rata de infectare 6,89

9 noiembrie Sibiu ieri, 214 cazuri – rata de infectare 6,6

8 noiembrie: 474 de cazuri – rata de infectare 5,91

7 noiembrie: 472 de cazuri – rata de infectare 5,31

6 noiembrie: 416 de cazuri – rata de infectare 4,86

5 noiembrie: 340 de cazuri – rata de infectare 4,43

4 noiembrie: 147 de cazuri – rata de infectare 4,4

Gabriel Budescu, directorul DSP, a refuzat să explice situația, arătându-se deranjat de întrebările jurnaliștilor Libertatea.

De asemenea, șeful DSP a mai spus că Prefectura va transmite aceste informații, dar până la publicarea acestui articol nu au fost trimise.

Totodată, reprezentanții Prefecturii au fost contactați de Libertatea, fiind întrebați de ce rata de incidență este în creștere, însă aceștia au vorbit despre factorii care duc la creșterea numărului de infectări COVID.

”Sibiul are o platformă industrială dezvoltată în cadrul căreia activează cetățeni din multe localități învecinate municipiului. Transportul spre locul de muncă și spre casă al lucrătorilor se realizează în mare măsură cu mijloace de transport în comun puse la dispoziție de societăți, iar acest lucru favorizează, din păcate, răspândirea comunitară a virusului SARS CoV-2”, transmit reprezentanții Prefecturii Sibiu într-un comunicat transmis ziarului Libertatea.

Autoritățile locale au mai transmis că numărul de cazuri a crescut și din cauza numărului de studenți. Chiar dacă o parte din activitățile didactice s-au desfășurat încă de la început în mediul online, studenții au venit la Sibiu.



”Fiind un centru istoric și un oraș turistic, în special centrul Sibiului, are multe terase care, chiar și în perioada aceasta de pandemie, nu au dus lipsă de clienți. Un alt aspect care trebuie luat în calcul este faptul că Sibiul are o densitate a populației mare și o speranță de viață ridicată, existând totodată un număr mare de centre rezidențiale”, au mai explicat reprezentanții Prefecturii.

Cum se calculează rata incidenței

Pe 16 octombrie, cei de la Grupul pentru Comunicare Strategică au venit cu precizări legate de modul de calculare a incidenței.

„Incidența de răspândire cumulată în ultimele 14 zile se calculează în funcție de momentul în care proba persoanei în cauză este introdusă în sistem, și nu în funcție de momentul în care centrul de testare o raportează pentru centralizare și apoi este comunicată public, existând un decalaj inerent de la o zi la alta. Evidența cazurilor depistate pozitiv este gestionată în aplicația informatică, în care sunt completate pentru fiecare caz în parte, distinct, momentele în care sunt prelevate probele, prelucrate în centrele de testare și, ulterior, constatate rezultatele pozitive ”, explicau atunci cei de la GCS.

Presiune foarte mare pe paturile de la ATI din Sibiu

În județul Sibiu de la începutul pandemiei au fost înregistrate 8324 de cazuri. Între timp, la Spitalul de Urgenţă Sibiu au fost ocupate toate cele 177 de paturi alocate pacienţilor cu COVID, inclusiv cele 52 din containerele montate în urmă cu o lună. Situație este dramatică și la Secția de Terapie Intensivă.



„La ATI avem 12 paturi. De cel puțin două luni, toate paturile sunt ocupate. Dacă este un deces, deja este pe listă cine să intre pe ATI. Este o presiune foarte mare pe paturile de la Terapie Intensivă. În cazurile disperate, în cerut să mai trimitem prin țară pacienți, pentru că și restul județelor au paturile de la ATI ocupate”, a declarat Liliana Coldea, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu pentru Libertatea.

Șefa SCJU Sibiu spune că oamenii nu respectă măsurile de prevenție și ignoră riscurile la care se expun.

„Din punctul meu de vedere, numărul mare de cazuri se explică prin nerespectarea măsurilor de distanțare socială, prin faptul că nu există igienă corespunzătoare a mâinilor, nu s-au folosit dezinfectanții. Probabil că au fost și întâlniri cu un număr mai mare de persoane. Cred că acestea sunt cauzele. Eu personal am văzut că se duce foarte multă lume la mall. Nu se duce strict să-și rezolve o problemă, ci la plimbare. Am fost la mall și am văzut că este foarte multă lume și nu am vrut să intru tocmai din aceste considerente. Mi s-a părut că era mult prea multă lume, cu toate că purta mască. Era ora 12, nu cred că s-au dus acolo pentru cumpărături, ci pentru o plimbare,” a mai explicat Liliana Coldea.



