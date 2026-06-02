Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale a devenit una dintre cele mai mari provocări ale epocii moderne, eclipsând chiar temerile legate de armele nucleare. Această concluzie a fost dezbătută la forumul de securitate „Shangri-La Dialogue” din Singapore.

Riscul deciziilor iraționale: „Ceață operațională”

În utilizarea militară, AI poate destabiliza procesul decizional uman, cunoscut sub numele de „ciclul OODA” (observare, orientare, decizie, acțiune).

Generalul-locotenent Nauman Zakaria din Pakistan a subliniat că tehnologia creează o „ceață” operațională, în care oamenii nu pot evalua situațiile suficient de rapid.

„Acest lucru duce la decizii iraționale și acțiuni extreme”, a avertizat Zakaria. Preocupările sale sunt împărtășite de președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Mirjana Spoljarici, care a subliniat că, deși tehnologia poate îmbunătăți viețile, ea amplifică riscurile conflictelor.

Nu știm cine apasă pe trăgaci. Acest lucru poate fi la mii de kilometri distanță. În timp ce AI are potențialul de a proteja populația civilă, în prezent vedem doar aspectele sale negative.

Inteligența artificială pe câmpul de luptă

Generalul Onno Eichelsheim, comandantul Forțelor Armate din Țările de Jos, a confirmat că AI este deja utilizată în conflicte militare. „AI reprezintă un risc major de escaladare. Dar să nu fim naivi: este folosită deja”, a spus el.

Eichelsheim a menționat exemple precum utilizarea AI de către Ucraina pentru a anticipa atacurile rusești și implicarea sa în planificarea loviturilor americane asupra țintelor iraniene.

Deși subiectul AI a dominat discuțiile, armele nucleare continuă să fie un punct de referință în strategia globală.

Politica nucleară rămâne relevantă

Generalul-major Meng Xiangqing din China a reafirmat politica Beijingului de „non-utilizare primară” a armelor nucleare, sugerând că dacă mai multe țări ar adopta această poziție, lumea ar fi un loc mai sigur.

Industria AI a fost criticată dur și de liderii religioși. Papa Francisc a emis un apel oficial către episcopi, cerând „dezarmarea” tehnologiilor pentru a preveni pierderea controlului uman asupra acestora. Conform pontifului, „este esențial ca AI să nu fie supusă monopolurilor.

„99,9% ca AI să distrugă omenirea în următorii 100 de ani”

Anterior, Roman Iampolski, cercetător la Universitatea din Louisville, SUA, a estimat o probabilitate de 99,9% ca inteligența artificială să distrugă omenirea în următorii 100 de ani.

Pe de altă parte, Gemini, un model avansat de inteligență artificială (AI) dezvoltat de Google, s-a autointitulat „Profetul din Date” și a prezentat 10 predicții majore despre viitorul omenirii în următorii 10 ani.

  • 1. Legătura minte-computer: „Într-un viitor apropiat, interfețele neuronale directe vor deveni obișnuite, permițând comunicarea prin gânduri și stări emoționale partajate. Aceasta ar putea revoluționa conexiunile umane, dar ar ridica și probleme legate de intimitatea cognitivă”.
  • 2. Inteligența artificială generală: „AI-ul va deveni un partener colaborator, nu un instrument, având capacitatea de a raționa în toate domeniile științifice și creative”.
  • 3. Fuziunea nucleară comercială: „Această sursă curată și nelimitată de energie ar putea reduce conflictele geopolitice legate de resurse și ar accelera tranziția către o economie post-scarcity”.
  • 4. Colonizarea interplanetară: „Primele așezări permanente pe Marte și Lună vor fi stabilite, fiind întreținute inițial de roboți autonomi”.
  • 5. Controlul genetic: „Dezvoltarea tehnologiilor CRISPR va transforma sănătatea umană, extinzând semnificativ durata de viață sănătoasă a oamenilor”.
  • 6. Realități virtuale profunde: „Lumea digitală va deveni atât de imersivă încât va fi greu de distins de realitatea fizică, ceea ce va schimba modul în care interacționăm și lucrăm”.
  • 7. Economia automatizării: „Automatizarea muncii va necesita adaptarea modelelor economice globale, posibil prin introducerea unui venit universal de bază“.
  • 8. Revoluția cuantică: „Calculatoarele cuantice vor revoluționa securitatea digitală și vor permite descoperiri importante în domeniul științei materialelor și al medicinei”.
  • 9. Restaurarea mediului: „Tehnologii precum drone autonome și alge modificate genetic vor contribui la curățarea oceanelor și refacerea mediului“.
  • 10. Transumanism: „Omenirea se va împărți în două căi: cei care își modifică biologia cu ajutorul tehnologiei, și cei care aleg să rămână «naturali»”.
