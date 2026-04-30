În cadrul unei audieri tensionate în Congres, Secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a catalogat pe criticii conflictului drept „cel mai mare adversar”, în timp ce Administrația Trump discută deja cu giganții energetici măsuri pentru a menține blocada navală asupra Iranului timp de câteva luni, încercând să limiteze impactul prețurilor la pompă pentru consumatorii americani.

00:10 - Acum 12 minute Ministrul Petrolului din Iran: „Inamicul nu va obține nimic prin blocadă navală”

Ministrul iranian al Petrolului, Mohsen Paknejad, a lansat un apel disperat către populație, transformând reducerea consumului de combustibil într-o „datorie religioasă”, în încercarea de a contracara efectele blocadei navale americane. Deși analizele internaționale indică o criză iminentă a capacităților de stocare, oficialul de la Teheran susține că „inamicul nu va obține nimic” și că personalul din industria petrolieră lucrează non-stop pentru a preveni colapsul aprovizionării.

Între timp. preţul petrolului Brent a depășit 118 dolari pe baril, în timp prețul țițeiului american West Texas Intermediate a crescut de asemenea cu peste 6%, la 106,37 dolari pe baril.

„Blocada este într-un fel mai eficientă decât bombardamentele”, a declarat Trump pentru Axios, dând asigurări că presiunea asupra Iranului va creşte şi că regimul de la Teheran „nu poate avea o armă nucleară”.

Libertatea a transmis Livetext Război în Iran, ziua 61. Trump și Putin au discutat telefonic / SUA ordonă blocadă prelungită asupra porturilor iraniene

