Tensiuni cu Germania pe tema războiului din Iran

„Statele Unite analizează şi evaluează posibilitatea reducerii efectivelor militare din Germania, urmând ca o decizie să fie luată în perioada următoare. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump pe Truth Social. Mesajul a fost redistribuit pe X de șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Declarația vine după un schimb dur de replici între liderul american și cancelarul german Friedrich Merz, în contextul conflictului din Iran.

Donald Trump l-a criticat pe liderul german, afirmând că „nu ştie despre ce vorbeşte”, după ce Merz a susținut că iranienii „umilesc” SUA în negocieri și că Washingtonul „nu are în mod evident nicio strategie”.

În paralel, administrația americană a reproșat mai multor state NATO lipsa de implicare în conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, inclusiv neparticiparea la operațiuni navale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, conform News.

După aceste critici şi înainte de decizia lui Donald Trump de a lua în considerare retragerea trupelor din Germania, secretarul de stat american Marco Rubio a purtat miercuri o discuţie la telefon cu ministrul german de externe, conform AFP.

Johann Wadephul şi Marco Rubio au abordat problema Iranului şi importanţa garantării libertăţii de navigaţie în strâmtoarea Ormuz, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Posibile sancțiuni pentru aliații NATO

Potrivit unor informații apărute în The Wall Street Journal, administrația Trump analizează sancționarea unor state NATO considerate insuficient implicate în efortul de război.

SUA a transmis că ia în vedere suspendarea Spaniei din NATO, săptămâna trecută și că ar putea să-şi revizuiască poziţia cu privire la Insulele Falkland ca răspuns la lipsa de sprijin britanic pentru războiul dus împotriva Iranului.

Printre măsurile luate în calcul se numără:

  • retragerea trupelor americane din anumite țări europene
  • relocarea acestora în state considerate mai cooperante

Țări precum Polonia, România, Lituania și Grecia ar putea beneficia de o prezență militară americană mai mare, au spus oficialii consultaţi de WSJ.

Germania, principalul hub militar al SUA în Europa

Germania găzduiește cea mai mare bază militară americană din Europa, la Baza Aeriană Ramstein. Aici sunt staționați peste 36.000 de militari, conform datelor oficiale, însă estimările presei indică până la 50.000 de soldați.

Per total, Statele Unite aveau în decembrie 2025 aproximativ 68.064 de militari activi staționați permanent în Europa, conform datelor Departamentului Apărării. Aceşti militari nu includ forţele care participă la misiuni de desfăşurare şi exerciţii militare în cadrul programului de rotaţie.

Cele mai importante prezențe sunt în:

  • Germania – peste 36.000 de militari
  • Italia – aproximativ 12.600
  • Marea Britanie – peste 10.000
  • Spania – peste 3.814 membri ai personalului.

Polonia găzduieşte 369 de membri ai serviciului activ detaşaţi permanent, precum şi aproximativ 10.000 de membri ai forţelor de rotaţie finanţate prin Iniţiativa Europeană de Descurajare, arată datele DMDC şi ale Serviciului de Cercetare al Congresului. Personalul este cantonat în patru baze cu acces temporar al SUA.

În Ungaria, SUA desfăşoară misiuni de rotaţie şi exerciţii militare. În decembrie, ţara găzduia 77 de militari detaşaţi permanent, staţionaţi în două baze, Kecskemet şi Papa Air.

România, posibil beneficiar al relocării

Țara noastră ar putea avea de câștigat dacă Donald Trump ia o astfel de decizie.

România găzduiește în prezent o prezență mixtă:

  • 153 de militari americani permanenți
  • forțe suplimentare prin rotație

Printre principalele baze utilizate de SUA se numără: Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, Baza Aeriană de la Câmpia Turzii și Deveselu.

Există planuri de extindere a bazei de la Kogălniceanu, ceea ce ar putea consolida rolul strategic al României în regiune.

Relațiile SUA-Europa, tot mai tensionate

De-a lungul mandatelor sale, Donald Trump a criticat constant NATO și contribuțiile aliaților europeni. Decizia de a reevalua prezența militară în Germania vine pe fondul acestor tensiuni și al divergențelor privind conflictul din Iran.

Cancelarul german Friedrich Merz a încercat să tempereze situația, afirmând că relațiile cu Washingtonul rămân „bune şi neschimbate”.

Cu toate acestea, semnalele venite de la Washington indică o posibilă reconfigurare majoră a prezenței militare americane în Europa.

