Poarta Sălajului-Zimbor, în iulie și până la Nădășelu, în decembrie

Deși contractele pentru această zonă împlinesc deja șase ani, iar întârzierile sunt majore, șoferii ar putea circula pe toți cei 42 de kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu abia în luna decembrie, datorită mobilizării neașteptate a constructorului turc Ozaltin.

„Autostrada Transilvania: Poarta-Zimbor imediat în iulie și până la Nădășelu, în decembrie. Solicităm oficialilor CNAIR și constructorului UMB să deschidă circulația pe A3 între Poarta Sălajului și Zimbor până cel târziu la sfârșitul acestei luni. Nu mai este timp de irosit, lotul fiind și așa foarte întârziat. Mai sunt doar mărunțișuri de pus la punct în zona unui zid de sprijin și în nodul Românași”, au explicat reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Aceștia mai susțin că „tronsonul Nădășelu-Zimbor mai are de așteptat” pentru că și aici „UMB a ieșit mult din contract”.

„(UMB – n.r.) are acum doar câteva echipe la structuri, taluzări, asfalt, marcaje și finisare ici-colo, plus în spațiile de servicii. Minimul necesar ca să termine cândva prin octombrie, în pas lejer. Grosul armatei UMB este pe A7, după cum am explicat din 2023 încoace”, potrivit sursei citate.

Pro Infrastructură remarcă mobilizarea constructorului turc Ozaltin: „Din fericire, turcii de la Ozaltin pot să dea gata devierile de la Topa Mică și Nădășelu în decembrie, cu vreo 3 luni înainte de termen. Atunci șoferii vor putea circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și mai departe pe Autostrada A3 până la Târgu Mureș, peste 155 de kilometri”.

Cele două contracte împlinesc 6 ani de la semnare

Contractele de pe Nădășelu-Zimbor și Zimbor-Poarta Sălajului împlinesc 6 ani de existență în 2026. Termenele inițiale au expirat de câțiva ani.

„Au fost semnate cu UMB în 28.12.2020, respectiv 1.07.2020. Ambele prevăd câte 12 luni de proiectare și alte 24 de execuție. Au primit ordinele de începere în 25.01.2021 și 31.05.2021 și autorizațiile de construire în mai multe etape în 2021, ultima fiind dată în decembrie 2021. Conform termenelor inițiale, ar fi trebuit să fie finalizate în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim și disputele tehnice din dealul Zimbor și dificultățile din teren. Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ținem cont de problemele cu alunecările masive, cum ar fi cele de la Nădășelu din septembrie 2021 și de la Topa Mică în 2022, și chiar dacă includem bâlbele, tergiversările și indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile”, a explicat Asociația Pro Infrastructură.

De asemenea, contractul aferent devierilor de traseu de la Nădășelu și Topa Mică a fost semnat cu firma turcă Ozaltin în 5 iunie 2024, fiind prevăzute 9 luni de proiectare și 18 de execuție. Contractul pentru devierile de traseu a fost semnat din cauza unor probleme tehnice majore apărute pe teren, mai exact alunecări masive de teren, care au făcut imposibilă construirea autostrăzii pe traseul planificat inițial.

Ordinul de începere aferent lucrărilor a fost dat în 4 august 2025, iar autorizațiile de construire au fost emise în 11 iulie 2025 și 1 septembrie 2025. Astfel, termenul de finalizare este abia în martie 2027.

Sectorul de autostradă A3 Nădășelu – Zimbor – Poarta Sălajului se află în nord-vestul României, traversând județele Cluj și Sălaj. Acest tronson face parte din Autostrada Transilvania (care leagă Brașovul de granița cu Ungaria de la Borș).

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