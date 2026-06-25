Sunt montate ultimele grinzi la viaductele Topa Mică și Nădășelu

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat miercuri, 24 iunie, că se montează ultimele grinzi la viaductele Topa Mică și Nădășelu de pe A3. Secțiunea Nădășelu – Mihăiești a Autostrăzii Transilvania este realizată de asocierea de constructori turci și români Ozaltin-Ilgaz-Visio Construct.

Această secțiune de autostradă începe de la nodul rutier Nădășelu, situat la aproximativ 15-20 de kilometri nord-vest de municipiul Cluj-Napoca, și continuă spre nord-vest, trecând prin apropierea localităților Topa Mică și Mihăiești (comuna Sânpaul, județul Cluj). Ea se desfășoară în paralel cu drumul național DN1F (traseul Cluj-Napoca – Zalău), o zonă cu relief deluros, cunoscută pentru solul instabil și pantele sale complexe.

Viaductul Topa Mică reprezintă, în prezent, cea mai impresionantă și lungă structură de profil aflată în construcție pe rețeaua de autostrăzi din România. Acesta va măsura aproximativ 2.100 de metri lungime atunci când va fi complet finalizat.

Viaductul Nădășelu este o altă structură de mari dimensiuni aflată în construcție pe A3, fiind realizat în cadrul aceluiași contract ca Viaductul Topa Mică. El are o lungime totală de 1,2 kilometri și joacă un rol esențial în traversarea în siguranță a unei relief dificil, marcat de instabilitatea solului din județul Cluj.

„La Viaductul Topa Mică (2 km), asocierea de constructori turci și români (…) mai are de montat 16 grinzi din totalul de 400. Se lucrează deja la turnarea plăcii de suprabetonare, unde stadiul fizic a ajuns la 20%. La Viaductul Nădășelu (1,2 km): mai sunt de montat 48 de grinzi din totalul de 192 de bucăți. Lucrările la structura casetată în console au atins un stadiu de 73%”, a transmis Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, într-un stadiu avansat sunt și „lucrările la riglele de coronament (94,5%), dispozitivele antiseismice (94,67%) și aparatele de reazem (92,21%)”.

Stadiul fizic pe secțiunea Nădășelu – Mihăiești se apropie de 68%

Odată ce etapa critică de montare a grinzilor din beton pe cele două mari viaducte va fi complet finalizată, constructorii vor intra în faza finisajelor rutiere, care cuprinde o succesiune de lucrări complexe necesare pentru darea în circulație a autostrăzii.

Primul pas va consta în realizarea suprabetonării plăcilor, o operațiune esențială pentru a crea o suprafață de rulare unitară și rezistentă pe întreaga lungime a podurilor. Peste acest strat de beton se va aplica o hidroizolație specială, cu rolul de a proteja structura împotriva infiltrațiilor de apă și a ciclurilor de îngheț-dezgheț.

Ulterior, muncitorii vor trece la așternerea straturilor de asfalt ce alcătuiesc structura rutieră propriu-zisă. Pentru siguranța șoferilor, pe marginile viaductelor se vor monta parapete de protecție rezistente la impact. Se va face și racordarea cu terasamentele. În cele din urmă, proiectul va fi completat prin montarea sistemului de semnalizare, care include trasarea marcajelor rutiere și instalarea indicatoarelor.

„În șantier sunt mobilizați 400 de muncitori și 150 de utilaje, iar stadiul fizic total se apropie de 68%”, a mai adăugat directorul general al CNAIR.

Valoarea contractului este de 995 de milioane de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

„După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului (42,84 km), vom circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș”, a concluzionat Cristian Pistol.

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