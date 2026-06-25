Sunt montate ultimele grinzi la viaductele Topa Mică și Nădășelu

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat miercuri, 24 iunie, că se montează ultimele grinzi la viaductele Topa Mică și Nădășelu de pe A3. Secțiunea Nădășelu – Mihăiești a Autostrăzii Transilvania este realizată de asocierea de constructori turci și români Ozaltin-Ilgaz-Visio Construct.

Această secțiune de autostradă începe de la nodul rutier Nădășelu, situat la aproximativ 15-20 de kilometri nord-vest de municipiul Cluj-Napoca, și continuă spre nord-vest, trecând prin apropierea localităților Topa Mică și Mihăiești (comuna Sânpaul, județul Cluj). Ea se desfășoară în paralel cu drumul național DN1F (traseul Cluj-Napoca – Zalău), o zonă cu relief deluros, cunoscută pentru solul instabil și pantele sale complexe.

Viaductul Topa Mică reprezintă, în prezent, cea mai impresionantă și lungă structură de profil aflată în construcție pe rețeaua de autostrăzi din România. Acesta va măsura aproximativ 2.100 de metri lungime atunci când va fi complet finalizat.

Viaductul Nădășelu este o altă structură de mari dimensiuni aflată în construcție pe A3, fiind realizat în cadrul aceluiași contract ca Viaductul Topa Mică. El are o lungime totală de 1,2 kilometri și joacă un rol esențial în traversarea în siguranță a unei relief dificil, marcat de instabilitatea solului din județul Cluj.

„La Viaductul Topa Mică (2 km), asocierea de constructori turci și români (…) mai are de montat 16 grinzi din totalul de 400. Se lucrează deja la turnarea plăcii de suprabetonare, unde stadiul fizic a ajuns la 20%. La Viaductul Nădășelu (1,2 km): mai sunt de montat 48 de grinzi din totalul de 192 de bucăți. Lucrările la structura casetată în console au atins un stadiu de 73%”, a transmis Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, într-un stadiu avansat sunt și „lucrările la riglele de coronament (94,5%), dispozitivele antiseismice (94,67%) și aparatele de reazem (92,21%)”.

Stadiul fizic pe secțiunea Nădășelu – Mihăiești se apropie de 68%

Odată ce etapa critică de montare a grinzilor din beton pe cele două mari viaducte va fi complet finalizată, constructorii vor intra în faza finisajelor rutiere, care cuprinde o succesiune de lucrări complexe necesare pentru darea în circulație a autostrăzii.

Primul pas va consta în realizarea suprabetonării plăcilor, o operațiune esențială pentru a crea o suprafață de rulare unitară și rezistentă pe întreaga lungime a podurilor. Peste acest strat de beton se va aplica o hidroizolație specială, cu rolul de a proteja structura împotriva infiltrațiilor de apă și a ciclurilor de îngheț-dezgheț.

Ulterior, muncitorii vor trece la așternerea straturilor de asfalt ce alcătuiesc structura rutieră propriu-zisă. Pentru siguranța șoferilor, pe marginile viaductelor se vor monta parapete de protecție rezistente la impact. Se va face și racordarea cu terasamentele. În cele din urmă, proiectul va fi completat prin montarea sistemului de semnalizare, care include trasarea marcajelor rutiere și instalarea indicatoarelor.

„În șantier sunt mobilizați 400 de muncitori și 150 de utilaje, iar stadiul fizic total se apropie de 68%”, a mai adăugat directorul general al CNAIR.

Valoarea contractului este de 995 de milioane de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

„După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului (42,84 km), vom circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș”, a concluzionat Cristian Pistol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ohoo, ce anunț mai avem în politică! La așa mișcare chiar nu se mai gândea cineva! Cătălin Predoiu a spus totul tranșant. Acum s-a schimbat tot
Viva.ro
Ohoo, ce anunț mai avem în politică! La așa mișcare chiar nu se mai gândea cineva! Cătălin Predoiu a spus totul tranșant. Acum s-a schimbat tot
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

Schimbarea liniilor de conducere la PNL. Cazul Ilfov: Marian Petrache versus Hubert Thuma
Opinii 08:40
Schimbarea liniilor de conducere la PNL. Cazul Ilfov: Marian Petrache versus Hubert Thuma
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. PNL, USR și UDMR anunță că vor propune un alt prim-ministru
LiveText
Politică 24 iun.
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. PNL, USR și UDMR anunță că vor propune un alt prim-ministru
Parteneri
Drama ascunsă a românilor din UK, la un deceniu de la Brexit: Familii rupte și generația de „copii-apatrizi” din Regat
Adevarul.ro
Drama ascunsă a românilor din UK, la un deceniu de la Brexit: Familii rupte și generația de „copii-apatrizi” din Regat
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Lidia Buble, urmărită de trei persoane prin București. Cum a reacționat artista: „Ceva la cote maxime”
Stiri Mondene 11:34
Lidia Buble, urmărită de trei persoane prin București. Cum a reacționat artista: „Ceva la cote maxime”
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 14 ani de căsnicie. „A fost o perioadă stresantă. El și-a amintit cu ajutorul mamei mele”
Stiri Mondene 11:32
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 14 ani de căsnicie. „A fost o perioadă stresantă. El și-a amintit cu ajutorul mamei mele”
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Analiza care îți arată prețul corect al unei locuințe. Exemplul unui apartament vândut cu 140.000 de euro
ObservatorNews.ro
Analiza care îți arată prețul corect al unei locuințe. Exemplul unui apartament vândut cu 140.000 de euro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Mediafax.ro
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Doua cutremure si zeci de mii de morti. Venezuela la pamant . Imaginile
Redactia.ro
Doua cutremure si zeci de mii de morti. Venezuela la pamant . Imaginile
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

Nicușor Dan, baie de mulțime cu tinerii, la Cluj, la miezul nopții. A semnat autografe și a făcut selfie-uri
Politică 09:02
Nicușor Dan, baie de mulțime cu tinerii, la Cluj, la miezul nopții. A semnat autografe și a făcut selfie-uri
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. PNL, USR și UDMR anunță că vor propune un alt prim-ministru
LiveText
Politică 24 iun.
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. PNL, USR și UDMR anunță că vor propune un alt prim-ministru
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Noul portar al lui Dinamo, one man show la debutul în Ligue 1, contra lui PSG! I-a apărat penalty lui Mbappe. Video
Fanatik.ro
Noul portar al lui Dinamo, one man show la debutul în Ligue 1, contra lui PSG! I-a apărat penalty lui Mbappe. Video
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație