În această vară se va circula pe un nou sector din A3

Acest sector din județul Sălaj este considerat printre cele mai dificile și spectaculoase din România datorită viaductelor uriașe de până la 50 de metri înălțime. Este doar prima veste bună dintr-un an 2026 în care autoritățile estimează că vor da în trafic aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor.

„După ani de provocări tehnice și numeroase întârzieri, Autostrada Transilvania se apropie de o bornă importantă. În luna iulie vom deschide circulația pe cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, un sector relativ scurt ca lungime, dar unul dintre cele mai dificile construite până acum pe A3”, a precizat duminică, 21 iunie, Horațiu Cosma, pe pagina sa de Facebook.

Este vorba de o autostradă care traversează dealurile Transilvaniei prin lucrări impresionante de infrastructură: „Viaducte cu o lungime cumulată de peste 3 kilometri și înălțimi de până la 50 de metri; peste 5 milioane de metri cubi de excavații; aproximativ 4 kilometri de ziduri de sprijin; sute de ancore și mii de drenuri; numeroase lucrări de consolidare menite să stabilizeze dealurile și să asigure durabilitatea autostrăzii pe termen lung”.

Ultimele lucrări la nodul rutier Românași

Lucrările la secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027, fiind realizate de asocierea UMB, cu o valoare actualizată de 836 de milioane de lei fără TVA.

UMB lucrează în ritm alert, în aceste zile, și la Nodul Rutier Românași. Pentru județul Sălaj, acest nod rutier reprezintă conexiunea care va lega comunitățile locale. Nodul Rutier Românași va asigura descărcarea traficului în DN1F și DJ108A și va face funcționale secțiunile autostrăzii dintre Nădășelu (județul Cluj) și Poarta Sălajului.

„În aceste zile, constructorul român finalizează ultimele lucrări la nodul rutier Românași și remediază ultima alunecare de teren apărută pe un debleu al autostrăzii. În paralel, specialiștii CESTRIN au început testele și verificările necesare, urmând ca în luna iulie să aibă loc recepția la terminarea lucrărilor și deschiderea circulației”, a mai adăugat Horațiu Cosma.

Lucrările avansează și între Zimbor și Nădășelu

De asemenea, pe sectorul următor, între Zimbor și Nădășelu, lucrările avansează într-un ritm susținut. Se construiesc noile viaducte de la Nădășelu și Mihăiești, se execută umpluturile la rampele podurilor.

Deși constructorul român UMB va finaliza lucrările principale pe sectorul Zimbor – Nădășelu în luna august, deschiderea efectivă a traficului depinde de constructorul turc Ozaltin, care are termen până la sfârșitul anului să termine noile viaducte ridicate pentru ocolirea zonelor cu alunecări de teren.

„Estimarea actuală este că antreprenorul român va finaliza lucrările principale pe sectorul său în luna august, iar până la sfârșitul anului constructorul turc va finaliza și el noile viaducte, astfel încât să putem deschide circulația pe întregul tronson. Anul 2026 va fi, fără îndoială, unul dintre cei mai buni ani din istoria Autostrăzii Transilvania”, a precizat oficialul de la ministerul Transporturilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Ce se întâmplă la Congresul Extraordinar al PNL: Ilie Bolojan anunță că nu îi va exclude din partid pe susținătorii lui Adrian Veștea, dar așteaptă demisia de onoare
BREAKING NEWS LiveText
Politică 14:33
Ce se întâmplă la Congresul Extraordinar al PNL: Ilie Bolojan anunță că nu îi va exclude din partid pe susținătorii lui Adrian Veștea, dar așteaptă demisia de onoare
PSD decide azi dacă intră în Guvernul condus de Adrian Veștea. Sorin Grindeanu: „Nu avem nimic împotriva persoanei”
Politică 11:46
PSD decide azi dacă intră în Guvernul condus de Adrian Veștea. Sorin Grindeanu: „Nu avem nimic împotriva persoanei”
Parteneri
Pepenele verde cu miez galben, senzația verii. Producător: „De patru ani nu mă mai doare capul, am contracte”
Adevarul.ro
Pepenele verde cu miez galben, senzația verii. Producător: „De patru ani nu mă mai doare capul, am contracte”
Alex Băluță a semnat! Salariul uriaș pe care îl va avea la Poli Timișoara
Fanatik.ro
Alex Băluță a semnat! Salariul uriaș pe care îl va avea la Poli Timișoara
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Cum arată Oana Roman în costum de baie, la plajă, după ce a slăbit 10 kilograme. „E o stare de grație, de împăcare și bucurie”
Stiri Mondene 14:16
Cum arată Oana Roman în costum de baie, la plajă, după ce a slăbit 10 kilograme. „E o stare de grație, de împăcare și bucurie”
Anunțul făcut de Andreea Bănică după 18 ani de căsnicie cu Lucian. „Am rămas prieteni, parteneri, familie, acasă”
Stiri Mondene 13:05
Anunțul făcut de Andreea Bănică după 18 ani de căsnicie cu Lucian. „Am rămas prieteni, parteneri, familie, acasă”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Alertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coli
ObservatorNews.ro
Alertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coli
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
CRIZĂ POLITICĂ în Marea Britanie? Keir Starmer ar fi „gata să demisioneze” din funcția de premier
Mediafax.ro
CRIZĂ POLITICĂ în Marea Britanie? Keir Starmer ar fi „gata să demisioneze” din funcția de premier
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
Redactia.ro
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
S-A AFLAT! Cheloo a fost diagnosticat cu... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-A AFLAT! Cheloo a fost diagnosticat cu... Vezi mai mult

Politic

Ce se întâmplă la Congresul Extraordinar al PNL: Ilie Bolojan anunță că nu îi va exclude din partid pe susținătorii lui Adrian Veștea, dar așteaptă demisia de onoare
BREAKING NEWS LiveText
Politică 14:33
Ce se întâmplă la Congresul Extraordinar al PNL: Ilie Bolojan anunță că nu îi va exclude din partid pe susținătorii lui Adrian Veștea, dar așteaptă demisia de onoare
Congresul Extraordinar al PNL în imagini: scut în jurul lui Ilie Bolojan, membri din toată țara au venit să-l susțină
Politică 13:28
Congresul Extraordinar al PNL în imagini: scut în jurul lui Ilie Bolojan, membri din toată țara au venit să-l susțină
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Niponii l-au distrus pe Istvan Kovacs, deși Japonia a câștigat cu 4-0: „Ce rușine de arbitru! Concediați-l!”
Fanatik.ro
Niponii l-au distrus pe Istvan Kovacs, deși Japonia a câștigat cu 4-0: „Ce rușine de arbitru! Concediați-l!”
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina