În această vară se va circula pe un nou sector din A3

Acest sector din județul Sălaj este considerat printre cele mai dificile și spectaculoase din România datorită viaductelor uriașe de până la 50 de metri înălțime. Este doar prima veste bună dintr-un an 2026 în care autoritățile estimează că vor da în trafic aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor.

„După ani de provocări tehnice și numeroase întârzieri, Autostrada Transilvania se apropie de o bornă importantă. În luna iulie vom deschide circulația pe cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, un sector relativ scurt ca lungime, dar unul dintre cele mai dificile construite până acum pe A3”, a precizat duminică, 21 iunie, Horațiu Cosma, pe pagina sa de Facebook.

Este vorba de o autostradă care traversează dealurile Transilvaniei prin lucrări impresionante de infrastructură: „Viaducte cu o lungime cumulată de peste 3 kilometri și înălțimi de până la 50 de metri; peste 5 milioane de metri cubi de excavații; aproximativ 4 kilometri de ziduri de sprijin; sute de ancore și mii de drenuri; numeroase lucrări de consolidare menite să stabilizeze dealurile și să asigure durabilitatea autostrăzii pe termen lung”.

Ultimele lucrări la nodul rutier Românași

Lucrările la secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027, fiind realizate de asocierea UMB, cu o valoare actualizată de 836 de milioane de lei fără TVA.

UMB lucrează în ritm alert, în aceste zile, și la Nodul Rutier Românași. Pentru județul Sălaj, acest nod rutier reprezintă conexiunea care va lega comunitățile locale. Nodul Rutier Românași va asigura descărcarea traficului în DN1F și DJ108A și va face funcționale secțiunile autostrăzii dintre Nădășelu (județul Cluj) și Poarta Sălajului.

„În aceste zile, constructorul român finalizează ultimele lucrări la nodul rutier Românași și remediază ultima alunecare de teren apărută pe un debleu al autostrăzii. În paralel, specialiștii CESTRIN au început testele și verificările necesare, urmând ca în luna iulie să aibă loc recepția la terminarea lucrărilor și deschiderea circulației”, a mai adăugat Horațiu Cosma.

Lucrările avansează și între Zimbor și Nădășelu

De asemenea, pe sectorul următor, între Zimbor și Nădășelu, lucrările avansează într-un ritm susținut. Se construiesc noile viaducte de la Nădășelu și Mihăiești, se execută umpluturile la rampele podurilor.

Deși constructorul român UMB va finaliza lucrările principale pe sectorul Zimbor – Nădășelu în luna august, deschiderea efectivă a traficului depinde de constructorul turc Ozaltin, care are termen până la sfârșitul anului să termine noile viaducte ridicate pentru ocolirea zonelor cu alunecări de teren.

„Estimarea actuală este că antreprenorul român va finaliza lucrările principale pe sectorul său în luna august, iar până la sfârșitul anului constructorul turc va finaliza și el noile viaducte, astfel încât să putem deschide circulația pe întregul tronson. Anul 2026 va fi, fără îndoială, unul dintre cei mai buni ani din istoria Autostrăzii Transilvania”, a precizat oficialul de la ministerul Transporturilor.

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