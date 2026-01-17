„Știm că e dificil să faceți față temperaturilor scăzute, însă acest lucru nu justifică folosirea unor soluții periculoase pentru încălzirea locuinței. Folosirea aragazului cu mai multe ochiuri aprinse simultan, timp de mai multe ore, mai ales cu ferestrele închise, reprezintă un risc major. Utilizarea aragazului pentru încălzire duce la scăderea nivelului de oxigen din încăpere și la degajarea monoxidului de carbon, un gaz extrem de periculos, care în anumite concentrații poate fi fatal”, au transmis rreprezentanții IGSU.

Totodată, aceștia oferă și câteva sfaturi utile pentru perioada cu temperaturi foarte scăzute, pentru siguranța oamenilor:

Folosește aragazul sau cuptorul numai pentru gătit, NU ca soluție pentru încălzirea locuinței.

Verifică instalațiile de gaz și coșurile de evacuare.

Aerisește frecvent încăperile.

Montează detectoare de gaz și de monoxid de carbon.

Prevenirea salvează vieți!

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo și mai multe avertizări Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, valabile în intervalul 17-21 ianuarie 2026. Meteorologii avertizează că România va fi afectată de un val de frig sever, cu nopți și dimineți geroase, temperaturi minime care pot coborî până la -20 de grade Celsius și intensificări ale vântului ce vor accentua senzația de frig.

