„Românii merită plaje civilizate”

„Românii merită plaje civilizate, nu construcții ilegale”, a declarat ministrul Mediului, într-o vizită pe plaja din Năvodari, subliniind că, pentru prima dată în ultimul deceniu, litoralul a fost curățat de structurile ridicate ilegal.

Potrivit oficialului, prioritatea actuală este respectarea legislației, dar fără a bloca dezvoltarea economică. În acest sens, au fost deja lansate noi licitații publice care vor permite dezvoltarea unui turism corect și sustenabil, în deplină conformitate cu legea.

Diana Buzoianu a reamintit cazul revoltător de la Năvodari, unde administratorii au îngropat ilegal rezervoare de gaz și fose, punând în pericol siguranța turiștilor.

„Pe aceste zone, în zilele acestea, au fost identificate fose ilegale, fose îngropate ilegal pentru terase care au fost ridicate ilegal, terase care au fost ignorate şi care au rămas în această formă de ilegalitate ani de zile. Am avut şi cazul unui rezervor de gaz identificat ilegal. Din fericire, în momentul de faţă, toate controlele care au fost făcute nu au scos la iveală şi alte cazuri de rezervoare de gaz ilegale care să fie îngropate în plajele din România. Continuăm controalele”, a precizat Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

Oferte record pentru licitațiile de închiriere

Totodată, oficialul a anunțat un interes fără precedent pentru licitațiile de închiriere a plajelor din Năvodari: peste 300 de ofertanți se bat pe mai puțin de 60 de subsectoare. Diana Buzoianu a subliniat că, în acest an, sistemul a fost deschis unei categorii largi de operatori care anterior erau excluși, fapt ce a dus la o participare record. Procesul va continua în perioada următoare și pentru restul sectoarelor de pe litoral.

Diana Buzoianu promite un litoral civilizat, unde turiștii să nu mai stea „pe bombe cu ceas”. Ministrul a criticat dur practicile ilegale descoperite la Năvodari, explicând că siguranța cetățeanului și serviciile de calitate sunt câștigurile reale ale noilor licitații. „Am găsit țevi care intrau direct în mare; verificăm ce se deversa și vom aplica legea fără excepție”, a avertizat aceasta, punctând că dezvoltarea economică nu mai poate fi folosită ca scuză pentru haosul de pe plaje.

Autorităților din Constanța au declanșat o investigație amplă pe plajele din județ, după ce un rezervor de peste 2.600 de litri de GPL a fost descoperit îngropat ilegal în nisipul din Năvodari. Au fost identificate noi instalații îngropate ilegal.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE