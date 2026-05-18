„Trebuie să existe luciditate și responsabilitate, trezire măcar în acest ceas târziu; să se formeze cât mai grabnic un guvern cu program care să continue consolidarea fiscal-bugetară și reforme, absorbția banilor europeni”, a scris Dăianu, într-o opinie personală publicată pe site-ul Consiliului Fiscal.

Avertismentul acestuia vine în contextul în care luni, 18 mai, președintele Nicușor Dan ține consultări oficiale cu partidele și ar putea nominaliza un premier cel mai devreme marți.

„Politici eronate”

Dăianu a mai scris că România plătește acum pentru „politici fiscal-bugetare eronate”.

„Dacă nu corectăm deficitul bugetar, datoria publică va fi tot mai apăsătoare, din cauza creșterii serviciului său; dobânzile vor trece dincolo de 3% din PIB (a se vedea secțiunea privind sustenabilitatea datoriei publice din raportul Consiliului Fiscal privind proiectul de buget, martie 2026); sustenabilitatea datoriei publice ar deveni o mare problema”, a scris acesta.

„Revenind la situația prezentă, este esențial să nu avem deviere semnificativă în 2026 de la traiectoria consolidarii fiscal-bugetare; este necesar ca noul guvern să continue procesul de corecție. Agentiile de rating, piețele externe în general, așteaptă instalarea noului guvern și, mai ales, semnalele pe care le va transmite, acțiunile întreprinse. De aceea, este mai mult decât oportun ca în acest an sa nu se intarzie cu proiectul de budget pentru 2027”, mai arată expertul.

Presiune mare pe leu

Deficite bugetare mari întrețin rate de dobândă ridicate pe piața internă, care ilustrează un efect de evicțiune, susține el.

Mai precis, investitorii năvălesc toți să iasă de pe piață în același timp, ceea ce presează cursul leului.

Acest lucru s-a văzut atât recent, după rupearea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, cât și la alegerile prezidențiale de anul trecut, la finala dintre Nicușor Dan și George Simion.

Reducerile de taxe, o iluzie

De asemenea, Dăianu scrie că România trebuie să reducă deficitul bugetar de la 6,2% în acest an la 3%, ceea ce înseamnă noi eforturi.

În acest context, Dăianu spune că reducerile de taxe ar fi „riscante”.

„Sunt voci care vorbesc despre reducere de taxe. Dacă noul guvern ar opera o asemenea măsura, ar trebuie să reducă concomitent cheltuieli publice pentru a nu periclita consolidarea fiscal-bugetară. Oricum, ar fi o operațiune puțin spus riscantă”, a scris Dăianu.

Majorare „cumpătată” a pensiilor

Acesta a spus și că bugetul pe anul viitor trebuie să includă o majorare „cumpărată” a pensiilor și salariilor.

Alte priorități sunt reforma salarizării și scăderea evaziunii și a optimizărilor fiscale.

„Evaziunea fiscală și optimizările fiscale sunt o problemă de siguranță națională și trebuie să fie combătute prin reforma ANAF și schimbări legislative, printr-o schimbare de mentalitate, prin eliminarea sentimentului de impunitate in societate. Reforma salarizării trebuie să fie aplicată fără a avea impact negativ asupra corecției deficitului bugetar”, potrivit economistului.

În final, acesta conchide:

„Avem nevoie de un guvern care să nu pună în discuție consolidarea fiscal-bugetară, să gestioneze cât mai bine atragerea de bani europeni și reforme necesare”.

