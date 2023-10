Amânată de peste două luni, rectificarea bugetară trebuie să pună în concordanță cheltuielile făcute de guvern cu încasările realizate la bugetul de stat în primele zece luni din an.

„E cel mai greu moment al vieții mele ca ministru de Finanțe”, recunoaște Marcel Boloș, într-o declarație pentru Libertatea.

„O rectificare fără precedent”

„Facem o rectificare care este fără precedent, pentru că nu presupune o majorare de venituri, ci o majorare de deficit”, explică ministrul liberal.

Mai exact, în loc de fonduri suplimentare, cum se obișnuiseră ministerele să primească, acum vor fi bani mai puțini.

„Până acum, erau încasări suplimentare, dar acum facem o rectificare fără precedent. Ea este generată de faptul că noi majorăm cheltuielile pe seama majorării deficitului bugetar, fără să avem corespondent în creșterea de venit”, a precizat ministrul de Finanțe.

Amenințarea pierderii fondurilor europene

Mrcel Boloș atrage atenția că România a negociat cu Comisia Europeană creșterea deficitului bugetar de la 4,4% din PIB, așa cum era prevăzut în legea bugetului de stat, până la 5,5% din PIB. El a adăugat că depășirea acestei ținte de deficit ar putea avea ca efect suspendarea fondurilor europene.

Deficitul bugetar reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile statului.

România se află în procedură de deficit excesiv, ceea ce înseamnă că trebuie să își reducă deficitul. Țara noastră și-a asumat o țintă de 4,4% în acest an și de 3% în 2024.

Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că în acest an deficitul bugetar al României va fi de 6%.

Guvernul și-a asumat recent în Parlament răspunderea pe o lege ce introduce noi taxe, elimină facilități fiscale și aduce măsuri de reducere a cheltuielilor. Aceasta a fost atacată la Curtea Constituțională de către USR.

În loc ca veniturile statului să crească, ținta de încasări la bugetul de stat nu a fost atinsă, potrivit rapoartelor Ministerului de Finanțe.

Cine este nebun să dea bani în afară de salarii, pentru funcționare și pentru investiții din fondurile europene. Nu dăm bani pentru alte lucruri. Noi facem o majorare de deficit, o rectificare prin majorare de deficit bugetar, pe datorie publică și dăm banii pe alte lucruri? Mircea Boloș, minstrul Finanțelor:

Marcel Boloș: „Miniștrii de Finanțe de până acum nu au trecut prin ce trec eu”

În mod repetat, ministrul de Finanțe a spus că vom asista la o „rectificare fără precedent”, dar că nu se pune problema să nu existe bani pentru plata personalului bugetar sau a pensiilor.

„Miniștrii de Finanțe de până acum nu au trecut prin ce trec eu. A trebuit să facem rectificare bugetară și nu am făcut, dar am încercat să ținem cheltuielile sub control. Rectificarea bugetară, repet, nu e cu suplimentare de venituri, cum era pe vremuri, ci pe creștere de deficit și creștere de datorie publică”, avertizează Boloș.

Ministrul atrage atenția că un eșec la acest nivel va avea consecințe politice: „Nu cred că atunci când o decizie de suspendare a fondurilor este luată, iar motivul este că nu am știut să ne cheltuim banii pe care i-am avut în mod corect, nu cred că face cinste unui partid și guvern. Nu cred că electoratul nu ne va sancționa”.

Marcel Boloș le-a cerut miniștrilor să aibă cumpătare când solicită bani la rectificare pentru a nu adânci problema deficitului bugetar.

Nu sunt bani, noi cheltuim pe datorie. Rectificarea bugetară fără precedent ne va permite să dăm bani doar pentru personal și investiții. Punct. Restul e poveste. Cine este atât de iresponsabil să dea drumul la alte cheltuieli care să ducă în datoria publică și defici bugetar? Marcel Boloș, ministrul Finanțelor:

Cât i-a cerut Grindeanu lui Boloș: „Am crezut că face infarct”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, pe 9 august, la Chețani, județul Mureș, că i-a cerut ministrului de Finanțe 16 miliarde de lei la rectificarea bugetară. Bugetul ministerul s-ar dubla astfel față de 2021.

„I-am cerut domnului Boloş, am crezut că face infarct când a auzit de 16 miliarde. Asta e, dacă vrei să ai şantiere şi vrei să ai autostrăzi şi căi ferate, lucrurile astea costă”, a spus ministrul Transporturilor, citat de Agerpres.

Miniștrii urmează să transmită ministerului de Finanțe sumele dorite la rectificarea bugetară, dar ultimul cuvânt îl va avea ministrul Marcel Boloș.