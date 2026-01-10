Ger, polei și ninsori în aproape toată țara, până marți dimineață

Până marți, 13 ianuarie, la ora 10.00, este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului. Astfel, sâmbătă, vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi temperaturi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori termice în jurul a -10 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest.

Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade. Sâmbătă și duminică (10 și 11 ianuarie) temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută. Potrivit ANM, până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Temperaturi de -15 grade Celsius în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte

Un cod galben de temperaturi scăzute și ger va intra în vigoare sâmbătă, la ora 20.00 și va fi valabil până luni, la ora 10.00 în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

Harta județelor afectate de codul galben de ger. Sursa foto: ANM

În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 și -2 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Frig și strat de zăpadă în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o prognoză specială pentru municipiul București. De sâmbătă până duminică dimineața, în Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar noaptea vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă de -5…-4 grade.

De duminică dimineața, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 2-4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4…-3 grade, iar minima de -6…-5 grade.

De luni dimineața până marți dimineața, vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10…-8 grade.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei săptămâna viitoare, apoi mai caldă decât ar trebui, după care va avea valori specifice perioadei, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 12 ianuarie – 8 februarie 2026, emisă, vineri, de Administrația Națională de Meteorologie.