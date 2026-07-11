Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A7 Mizil – Săbăoani s-au autosesizat și, în urma verificărilor, au reușit să identifice șoferul.

„Din verificări a reieșit faptul că, la data de 6 iulie 2026, acesta a condus autoturismul pe sensul opus direcției de mers. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice a fost suspendată pentru o perioadă de 120 de zile, în conformitate cu prevederile legale”, a precizat IPJ Vrancea.

Polițiștii atrag atenția asupra pericolului pe care astfel de manevre ilegale îl reprezintă, subliniind necesitatea respectării regulilor de circulație pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

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