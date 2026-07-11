Dialog pe șantier | Bolojan: „Cum sunteți?” / Umbrărescu: „Excelent!”

Într-un videoclip distribuit de Guvernul României, Ilie Bolojan poate fi văzut întrebându-l pe Umbrărescu „Cum sunteți?”, la care acesta răspunde: „Excelent!”. Ulterior, prim-ministrul s-a urcat în mașina condusă de patronul UMB, care i-a arătat stadiul mai multor puncte de lucru din șantierul Autostrăzii A3, între Cluj și Zalău.

„Am fost pe șantierul Autostrăzii Transilvania, între Cluj și Zalău, pe secțiunea Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului și la nodul rutier de la Românași. Am discutat cu reprezentanții constructorilor despre problemele legate de lucrări, despre ritmul execuției și termenele de finalizare”, a precizat Ilie Bolojan, vineri, pe Facebook.

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Stadiul lucrărilor, explicat de premier

Lucrările pe acest tronson sunt într-un stadiu avansat. Premierul a precizat că pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor, pe o lungime de 24,59 km, progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026.

În schimb, tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului, de 12,24 km, este realizat în proporție de 99%, având ca termen estimat luna august 2026. Nu în ultimul rând, nodul rutier de la Românași este executat în proporție de 90%, cu finalizare estimată tot în august 2026.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Ilie Bolojan a susținut că de la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de km noi de autostradă între Cluj și Zalău.

„Interconectarea tronsoanelor noi cu autostrada dinspre Cluj și deschiderea circulației spre Zalău se vor face spre sfârșitul acestui an. Până atunci vor fi terminate și lucrările la viaductele complexe care asigură interconectarea tronsoanelor”, a precizat premierul.

Cu o lungime totală de peste 42 de kilometri, secțiunea Nădășelu – Poarta Sălajului va avea două noduri rutiere (Zimbor și Românași), 14 poduri și pasaje și 18 viaducte.

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