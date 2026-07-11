„Un Zid al Amintirii va fi ridicat la Varșovia, cu o flacără eternă și numele fiecărei victime găsite și identificate. Republica nu o va uita pe niciuna dintre ele”, a declarat Tusk într-o alocuțiune video difuzată pe rețelele sociale.

Polonezii comemorează „Duminica sângeroasă”

Donald Tusk a făcut acest anunț în ajunul comemorării „Duminicii sângeroase” din iulie 1943, când unități ale Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA) și Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN) au omorât mii de polonezi în regiunea Volînia, astăzi situată în nord-vestul Ucrainei.

Potrivit autorităților de la Varșovia, între 70.000 și 100.000 de civili polonezi au fost uciși în masacrele comise între 1943 și 1945.

Represaliile la care s-au dedat polonezii s-ar fi soldat cu până la 12.000 de victime în rândul ucrainenilor.

Tensiuni între Karol Nawrocki și Volodimir Zelenski

În timp ce exhumările convenite între Polonia și Ucraina continuă la gropile comune din Volînia, relațiile dintre cele două țări s-au tensionat brusc în luna mai, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denumit Centrul de Operațiuni „Nord” în amintirea „Eroilor UPA”.

În replică, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție a Poloniei, Ordinul Vulturul Alb.

În același context, conducerea de la Kiev a repatriat și reînhumat rămășițele liderului OUN, Andrii Melnik.

Donald Tusk cere Ucrainei să-și asume trecutul pentru aderarea la UE

Donald Tusk, fost președinte ale Consiliului European (2014-2019) și un susținător fervent al apărării Ucrainei în fața Rusiei, a reamintit sâmbătă că apropierea țării vecine de Uniunea Europeană (UE) și, cu atât mai mult, aderarea sa la UE, trec de asemenea prin acceptarea memoriei.

„Memoria și adevărul trebuie să ne ajute să construim un viitor mai bun: fără ură și fără dispreț”, a îndemnat premierul polonez.

„Europa păcii și a respectului reciproc, Europa reconciliată după cel de-Al Doilea Război Mondial, a fost posibilă grație adevărului și spunerii lucrurilor pe nume. Cel care vrea să se alăture aceste comunități trebuie să fie pregătit pentru acest adevăr”, a subliniat Donald Tusk.

Acum o săptămână, Donald Tusk a cerut Ucrainei să-și asume trecutul dacă vrea să adere la UE.

Ambasadorul Ucrainei a depus flori la memorialul din Piața Volînia

Într-un gest de reconciliere, ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasil Bodnar, a depus sâmbătă o coroană de flori la memorialul din Piața Volînia din Varșovia.

W Dniu Pamięci Ofiar Tragedii Wołyńskiej Ambasador Ukrainy @VasylBodnar złożył wieniec pod pomnikiem w Parku Wołyńskim w Warszawie.



Pamięć o ofiarach powinna jednoczyć Ukrainę i Polskę we wzajemnym szacunku oraz dążeniu do poznania całej prawdy historycznej. pic.twitter.com/454yej27Fo — Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 11, 2026

„Astăzi este important pentru noi și este de datoria noastră să onorăm această memorie, să ne amintim istoria, dar și să lucrăm pentru a asigura un viitor fără probleme, un viitor comun, într-o casă europeană comună”, a declarat ambasadorul ucrainean.

El a dat asigurări că Ucraina „pledează pentru stabilirea adevărului istoric în întregime”. „Ucraina și Polonia au o istorie complexă, dar împărtășesc și un viitor comun. De aceea trebuie să lucrăm împreună pentru a onora memoria morților, pentru a găsi adevărul și pentru a construi relații bazate pe respect și încredere”, a declarat diplomatul ucrainean.

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