De Dragoș Tănase,

Potrivit sursei citate, avioanele ruse au rămas în spaţiul aerian internaţional în zona Mării Beaufort și nu au intrat niciun moment în spaţiul aerian suveran american ori canadian.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 8, 2019