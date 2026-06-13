„Vineri, forța de reacție suedeză a efectuat două misiuni cu avioane JAS 39 Gripen pentru a face față avioanelor de luptă rusești în Marea Baltică, aproape de spațiul aerian suedez. În incidente au fost implicate două avioane de luptă rusești de tip Su-24 Fencer și Su-34 Fullback”, a anunțat armata suedeză într-un mesaj publicat pe X.

„Forțele de reacție suedeze au reacționat rapid atunci când au fost detectate zborurile rusești, iar două escadrile de JAS 39 Gripen au decolat pentru a apăra teritoriul național și pentru a intercepta și identifica avioanele de luptă rusești”, a adăugat armata suedeză, precizând că „spațiul aerian suedez nu a fost încălcat în aceste incidente”.

Premierul Ulf Kristersson denunță un „comportament îngrijorător”

„Comportamentul repetat al Rusiei în Marea Baltică este îngrijorător”, a denunțat prim-ministrul suedez Ulf Kristersson.

„De data aceasta, nu a avut loc nicio încălcare a spațiului aerian suedez. Dar incidentul arată cât de rapid se poate schimba situația și cât de important este ca Suedia, împreună cu aliații săi, să detecteze, să identifice și să intercepteze avioanele de luptă rusești pentru a-și proteja propriul spațiu aerian”, a subliniat premierul suedez.

Suedia avertizează în privința unei ofensive militare ruse pentru a testa NATO

Suedia este îngrijorată de comportamentul regimului de la Moscova și avertizează că o ofensivă militară rusă împotriva unor state membre NATO ar putea avea loc în viitorul „relativ apropiat”, cu scopul „de a testa coeziunea şi credibilitatea Articolului 5 al Tratatului NATO (…), dacă situaţia politică este considerată favorabilă de către Kremlin”.

Moscova ar putea să treacă la acţiune chiar și în pofida faptului că nu dispune de mijloace suficiente. „Un atac armat împotriva Suediei sau aliaţilor săi nu poate fi exclus”, se arată într-un raport publicat recent de Comisia pentru Apărare a Parlamentului Suedez.

Suedia a pus capăt unei perioade de 200 de ani de nealiniere militară şi a aderat la NATO în 2024, în urma invadării Ucrainei de către Rusia. Cheltuielile pentru apărare ale Suediei urmează să crească la 3,5% din PIB până în 2030, de la 2,8% în acest an.

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