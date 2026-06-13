„Vineri, forța de reacție suedeză a efectuat două misiuni cu avioane JAS 39 Gripen pentru a face față avioanelor de luptă rusești în Marea Baltică, aproape de spațiul aerian suedez. În incidente au fost implicate două avioane de luptă rusești de tip Su-24 Fencer și Su-34 Fullback”, a anunțat armata suedeză într-un mesaj publicat pe X.

„Forțele de reacție suedeze au reacționat rapid atunci când au fost detectate zborurile rusești, iar două escadrile de JAS 39 Gripen au decolat pentru a apăra teritoriul național și pentru a intercepta și identifica avioanele de luptă rusești”, a adăugat armata suedeză, precizând că „spațiul aerian suedez nu a fost încălcat în aceste incidente”.

Premierul Ulf Kristersson denunță un „comportament îngrijorător”

„Comportamentul repetat al Rusiei în Marea Baltică este îngrijorător”, a denunțat prim-ministrul suedez Ulf Kristersson.

„De data aceasta, nu a avut loc nicio încălcare a spațiului aerian suedez. Dar incidentul arată cât de rapid se poate schimba situația și cât de important este ca Suedia, împreună cu aliații săi, să detecteze, să identifice și să intercepteze avioanele de luptă rusești pentru a-și proteja propriul spațiu aerian”, a subliniat premierul suedez.

Suedia avertizează în privința unei ofensive militare ruse pentru a testa NATO

Suedia este îngrijorată de comportamentul regimului de la Moscova și avertizează că o ofensivă militară rusă împotriva unor state membre NATO ar putea avea loc în viitorul „relativ apropiat”, cu scopul „de a testa coeziunea şi credibilitatea Articolului 5 al Tratatului NATO (…), dacă situaţia politică este considerată favorabilă de către Kremlin”.

Moscova ar putea să treacă la acţiune chiar și în pofida faptului că nu dispune de mijloace suficiente. „Un atac armat împotriva Suediei sau aliaţilor săi nu poate fi exclus”, se arată într-un raport publicat recent de Comisia pentru Apărare a Parlamentului Suedez.

Suedia a pus capăt unei perioade de 200 de ani de nealiniere militară şi a aderat la NATO în 2024, în urma invadării Ucrainei de către Rusia. Cheltuielile pentru apărare ale Suediei urmează să crească la 3,5% din PIB până în 2030, de la 2,8% în acest an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Viva.ro
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
GSP.RO
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
GSP.RO
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 12 iun.
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Cum arată lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Exclusiv
Politică 12 iun.
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Cum arată lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Parteneri
Ce să nu le spui copiilor înainte de examene. Avertismentul unui psiholog: „Nu nota doare cel mai tare”
Adevarul.ro
Ce să nu le spui copiilor înainte de examene. Avertismentul unui psiholog: „Nu nota doare cel mai tare”
Jucătorul dat ca și rezolvat de FCSB a plecat în vacanță fără să semneze! Exclusiv
Fanatik.ro
Jucătorul dat ca și rezolvat de FCSB a plecat în vacanță fără să semneze! Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Loredana Groza a făcut spectacol la Cluj după gala TIFF. Nadia Comăneci, Simona Halep și Andreea Esca au urcat pe scenă alături de artistă
Stiri Mondene 17:17
Loredana Groza a făcut spectacol la Cluj după gala TIFF. Nadia Comăneci, Simona Halep și Andreea Esca au urcat pe scenă alături de artistă
De la „Insula Iubirii” la pupitrul Observator. Andreea Crăciun este noua prezentatoare meteo de la Antena 1
Stiri Mondene 16:11
De la „Insula Iubirii” la pupitrul Observator. Andreea Crăciun este noua prezentatoare meteo de la Antena 1
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
S-a vândut încă o fabrică din România. Producea superaliaje pentru industria aerospaţială şi militară
ObservatorNews.ro
S-a vândut încă o fabrică din România. Producea superaliaje pentru industria aerospaţială şi militară
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
Mediafax.ro
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Se strică vremea! Furtuni cu tunete și fulgere la final de săptămână
Redactia.ro
Se strică vremea! Furtuni cu tunete și fulgere la final de săptămână
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
Politică 12 iun.
Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 12 iun.
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Parteneri
EXCLUSIV | Un gigant de pe piața jocurilor de noroc a cerut judecătorilor să suspende decizia de interzicere a sălilor de jocuri pe raza Iașului. Primarul; „Ne vom judeca”
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un gigant de pe piața jocurilor de noroc a cerut judecătorilor să suspende decizia de interzicere a sălilor de jocuri pe raza Iașului. Primarul; „Ne vom judeca”
Cine este fotbalistul care și-a distrus cariera pentru că făcea dragoste de 7 ori pe săptămână cu iubita lui: ”A fost o nebunie totală”
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul care și-a distrus cariera pentru că făcea dragoste de 7 ori pe săptămână cu iubita lui: ”A fost o nebunie totală”
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani