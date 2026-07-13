Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”

Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate în România

Președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că organizarea alegerilor anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea impasului politic, în cazul în care partidele nu reușesc să ajungă la un consens pentru formarea unui guvern.

„În toate democrațiile din lumea asta, atunci când se constată că nu este posibilă funcționarea într-o formulă cât de cât stabilă a unui guvern pe baza rezultatelor parlamentare, aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate țările din Europa”, a explicat Ilie Bolojan.

Totuși, premierul interimar a atras atenția asupra faptului că modelul bulgar, în care au avut loc mai multe runde de alegeri fără rezultate clare, nu este de dorit pentru România. „Ei nu au avut situația noastră bugetară și nu au fost puși în situația să facă corecții puternice”, a adăugat acesta.

Premierul interimar a reaminti că actuala criza politică a fost generată de moțiunea de cenzură

Bolojan a subliniat că actuala criză politică nu a fost creată de PNL, ci este rezultatul moțiunii de cenzură inițiate de PSD. Premierul interimar a subliniat că, în lipsa unei soluții politice bazate pe înțelepciune și responsabilitate, se va lua în considerare organizarea alegerilor anticipate.

„La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, în mod evident nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri”, a precizat liderul PNL.

Modificările legislative sunt posibile doar prin consens politic

În ceea ce privește cadrul legislativ necesar pentru organizarea alegerilor anticipate, Ilie Bolojan a menționat că ar putea fi necesare anumite modificări.

„Există o serie de comentarii și interpretări legate de eventuale modificări legislative. Acestea pot fi realizate însă doar în baza unui acord politic”, a explicat premierul interimar.

Ilie Bolojan spune când ar putea avea loc alegerile anticipate

Întrebat despre un posibil termen pentru organizarea scrutinului anticipat, Bolojan a evitat să ofere o dată exactă, dar a indicat posibile perioade.

„Nu consider că pot să dau un anumit termen. În mod cert, dacă nu funcționează nicio înțelegere, la un moment dat pot fi luate în calcul aceste alegeri în toamna acestui an, în primăvara anului viitor, depinde de modul în care evoluează lucrurile”, a declarat președintele PNL, la B1 TV.

În final, Ilie Bolojan a făcut apel la clasa politică să evite o situație în care România ar putea pierde fonduri importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din cauza instabilității politice. „Sper să nu ajungem să îi pedepsim pe toți românii pierzând niște sume importante pentru că anumite calcule nu ne ies”, a concluzionat premierul interimar.

Un studiu realizat de Agenția de Rating Politic a arată că 33,2% dintre români vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică din țară. Tot la acel moment, românii considerau că PSD este partidul responsabil de criza politică din România, declanșată odată cu depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.