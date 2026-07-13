„Statele Unite vor fi cunoscute de-acum sub numele de GARDIENII STRÂMTORII ORMUZ”, a anunţat preşedintele american pe contul său de Truth Social, după o nouă serie de atacuri, în noaptea de duminică spre luni, menite să împiedice forțele armate ale Iranului să țintească nave comerciale, potrivit Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Trump a anunţat totodată restabiliarea blocadei asupra porturilor iraniene. CENTCOM a precizat că blocada va fi reinstaurată începând de marți de la ora 20:00 GMT (22:00 ora României).

„Forțele CENTCOM vor impune o blocadă împotriva navelor care tranzitează către sau dinspre porturile și zonele de coastă iraniene”, a subliniat CENTCOM într-un comunicat.

Această blocadă, impusă ca răspuns la închiderea Strâmtorii Hormuz de către Iran, a fost ridicată pe 18 iunie, ca parte a protocolului de înțelegere dintre Washington și Teheran – un act menit să conducă la semnarea unui acord de pace.

Negocierile sunt însă în pericol, după ce Iranul a atacat nave comerciale, iar Statele Unite au răspuns cu lovituri asupra unor obiective militare iraniene.

Teheranul atacă navele pe motiv că nu iau în considerare rutele sale prestabilite și caută totodată să perceapă taxe de tranzit. La rândul lui, Trump vrea „o remunerație corespunzând cu 20% din valoarea încărcăturii” pentru protecția tranzitului. Aceste taxe sunt cerute în pofida faptului că dreptul internațional prevede libertatea navigației în apele internaționale.

Regimul de la Teheran insistă că „nu va permite în nicio circumstanţă” Statelor Unite să se amestece în gestionarea Strâmtorii Ormuz.

Luni, prețul barilului de petrol Brent- referinţa internațională – a crescut cu 3,5%, la aproape 79 de dolari. „Odată cu ruperea negocierilor şi sfârşitul armistiţiului, războiul din Orientul Mijlociu a revenit din plin” pe pieţe, comentează Andreas Lipkow, consultant la compania CMC Markets.