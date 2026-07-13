Ilie Bolojan avertizează că adoptarea noii legi a salarizării nu mai poate fi amânată

Adoptarea noii legi a salarizării nu mai suportă amânare, avertizează Ilie Bolojan, subliniind că întârzierea acestei decizii ar putea costa România 770 de miliarde de lei. Potrivit oficialului, dezechilibrele salariale din sectorul public, generate de modificările frecvente ale legislației anterioare, au dus la nemulțumiri atât în rândul angajaților, cât și al cetățenilor.

„Voi fi cât se poate de corect față de românii care ne urmăresc și care trebuie să înțeleagă problemele din spatele unor astfel de legi. Noi am avut legi de salarizare care au fost modificate de foarte multe ori, ceea ce a generat în sectorul public diferențe destul de mari de salarizare, de la o categorie la alta, un minister la altul, pentru oameni care fac același lucru, dar sunt încadrați la ministere diferite, au un nivel de salarizare diferit, ceea ce generează nemulțumiri, atât în interiorul sectorului public, dar și din afara”, a declarat Ilie Bolojan, la B1 TV.

Fondul de salarii: creștere limitată de economia națională

Fondul anual de salarii în sectorul public din România se ridică în prezent la 166 de miliarde de lei. Politicianul a subliniat că orice majorare a acestui fond trebuie realizată strict în limitele economice, pentru a evita dezechilibre majore, similare cu blocajele bugetare înregistrate anterior.

„ Ca oamenii să înțeleagă, avem un fond de salarii de 166 de miliarde de lei anual în total în sectorul public și acest fond de salarii îl putem crește atât cât ne putem permite. Această lege ar intra în vigoare de la sfârșitul acestui an.

Putem crește atât cât are posibilități economia țării noastre, astfel în cât să nu ne întoarcem în situația în care am ajuns în 2025, într-o fundătură”, a mai spus Ilie Bolojan.

Proiecțiile financiare actuale indică o rată de indexare a fondului de salarii de puțin peste 7%. Această valoare determină o anvelopă bugetară maximă de creștere de aproximativ 12 miliarde de lei. Depășirea acestor sume nu este fezabilă, indiferent de componența guvernului, deoarece cheltuielile totale de personal trebuie menținute la un nivel de 8,1% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru a păstra echilibrele macroeconomice și a asigura fondurile necesare pentru investiții.

„Toate calculele care sunt țin de o rată de indexare de puțin peste 7% a acestui fond de salarii, ceea ce rezultă o anvelopă maximă de aproximativ 12 miliarde de lei. Deci România, indiferent cine este în Guvernare, nu își poate permite să crească fondul de salarii cu mai mult de această sumă, pentru că doar atât ne permite economia noastră, pentru că avem niște limite pe care nu le putem depăși și anume cheltuielile de personal să fie 8,1% din PIB-ul României pentru a se menține echilibrele pentru că altfel, din nou, cheltuim ceea ce nu ne putem permite, îndatorăm țara și nu ne mai permitem ani de investiții”, a mai adăugat premierul interimar.

Inflația accentuează inegalitățile din sistemul public

Un alt motiv pentru adoptarea rapidă a noii legi a salarizării este combaterea efectelor inflației care a erodat puterea de cumpărare a cetățenilor.

„Inflația a afectat puterea de cumpărare și este logic să existe o indexare a salariilor care să compenseze rata inflației. Actualele dezechilibre, printr-o indexare cu o rată a inflației, vor fi și mai mari. Cei care au nivele de salarizare peste cele normale vor câștiga și mai mult, iar cei care au nivele de salarizare sub nivelul normal vor câștiga și mai puțin”, a explicat Bolojan.

România riscă să piardă 770 de miliarde de lei, avertizează Ilie Bolojan

Oficialul a avertizat că întârzierea adoptării acestei legi ar putea avea consecințe financiare grave pentru România.

„Dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de miliarde pentru România. Trebuie să facem această corectare imediat pentru că ne-am asumat-o cu ani în urmă, iar miniștrii au amânat-o până în ultima clipă, fugind de această răspundere”, a spus Ilie Bolojan.

Legea, care ar urma să intre în vigoare la finalul anului 2026, este văzută ca o măsură esențială pentru a reduce discrepanțele salariale și a asigura sustenabilitatea economică. „Indiferent cine va fi în guvernare, la sfârșitul acestui an, nu își va mai putea permite să țină salariile și pensiile la nivelul actual”, a concluzionat Bolojan, subliniind urgența implementării noilor reglementări.

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