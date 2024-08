La periferia de sud a orașului Beirut, un bastion al Hezbollah, membrii şi simpatizanţii acestei mișcări șiite proiraniene s-au adunat pentru a urmări un discurs televizat al liderului lor, Hassan Nasrallah, la o săptămână de la uciderea comandantului militar Fuad Shukr în urma unui atac aerian efectuat de israelieni.

Avioanele israeliene au zburat în acel moment la înălţimi foarte joase deasupra Beirutului, unii martori afirmând că au putut vedea foarte clar aparatele de zbor. Potrivit agenției de presă Reuters, citată de Agerpres, avioane militare israeliene au spart bariera sunetului de trei ori în mai puţin de 30 de minute deasupra orașului Beirut, ceea ce a creat panică în rândul localnicilor.

Loudest sonic boom I have ever heard in the past few weeks over Beirut. Jets were right above us in downtown Beirut



This is what we saw pic.twitter.com/rkMU4umbG6