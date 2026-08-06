Și totuși, cel mai poluat aer pe care îl respirăm zilnic nu e pe stradă.

Efectele nu sunt întotdeauna vizibile imediat, ele se acumulează în timp, sub formă de afecțiuni respiratorii cronice, probleme cardiovasculare și un sistem imunitar constant suprasolicitat. Iar paradoxul cel mai mare este că cea mai mare parte a acestei expuneri nu are loc pe stradă, ci în propriile locuințe.

România și poluarea aerului: unde ne situăm în 2026

Conform rapoartelor Agenției Europene de Mediu, România înregistrează o rată estimată de 108,4 cazuri la 100.000 de locuitori afectate de expunerea pe termen lung la PM2.5, plasând-o printre primele 10 țări europene cu cel mai mare impact al poluării aerului asupra sănătății.

București, Brașov, Cluj și alte centre urbane înregistrează periodic depășiri ale limitelor de PM2.5 și NO2, conform datelor Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Conform IQAir, Voluntari se numără printre cele mai poluate localități din țară, iar standardele OMS pentru calitatea aerului nu sunt respectate în nicio zonă urbană majoră din România.

România are asumat, prin legislația europeană, obiective clare de reducere a emisiilor până în 2030. Dar tranziția este lentă, iar efectele se vor resimți în ani, nu în luni.

Aerul din interior este sursa de poluare pe care o ignorăm

Când vorbim despre poluarea aerului, ne gândim imediat la trafic, fabrici, smog urban. Puțini se gândesc la propriul apartament. Și totuși, studiile arată că aerul din spațiile închise poate conține concentrații de poluanți de 2 până la 5 ori mai mari decât aerul exterior.

Petrecem, în medie, peste 90% din viață în spații închise, acasă, la birou, în mașină. Ceea ce înseamnă că expunerea noastră reală la poluare este, în mare parte, o expunere la aerul pe care îl respirăm în propriile spații. Și sursele sunt mai neașteptate decât par:

  • Mobila și materialele de construcție – vopsele, lacuri, adezivi, PAL și mochetă emit compuși organici volatili (COV) timp de luni sau ani după instalare, în special în apartamentele nou renovate.
  • Gătitul – prăjirea și coacerea generează particule fine PM2.5 și compuși chimici care pot persista în aer ore întregi. Un singur episod de prăjit fără hotă activă poate ridica nivelul de particule la valori comparabile cu traficul urban.
  • Mucegaiul și umiditatea necontrolată – o problemă frecventă în blocurile românești mai vechi. Sporii de mucegai sunt inhalați invizibil și pot declanșa alergii, rinite cronice și crize de astm, mai ales la copii.
  • Produsele de curățenie și cosmeticele – spray-urile, parfumurile și detergenții introduc în aer substanțe chimice iritante, adesea ignorate tocmai pentru că mirosul lor e asociat cu „curățenia”.
  • Fumul de țigară adus pe haine – particulele toxice se depun pe haine și suprafețe și sunt reemise în aer la interior, chiar dacă nimeni nu fumează efectiv în casă.
  • Traficul exterior – particulele fine PM2.5 pătrund prin ferestre și sisteme de ventilație și se acumulează în interior, mai ales în apartamentele de la etajele inferioare sau în zonele cu trafic intens.

Un element adesea ignorat separat de toți ceilalți: nivelul de CO₂. Într-un spațiu slab ventilat, dioxidul de carbon crește continuu în timpul somnului sau al muncii de la birou. Efectele nu sunt dramatice, apar subtil, sub formă de oboseală inexplicabilă, somn superficial, dificultăți de concentrare, fără ca locuitorii să realizeze vreodată cauza.

Soluțiile există. Și sunt mai simple decât crezi

Schimbările de politică publică și reducerea emisiilor industriale sunt procese de lungă durată. Există însă soluții imediate, la îndemâna oricărei familii, pentru a reduce expunerea la poluanți în propriul spațiu de locuit.

  • Purificarea activă a aerului –  dispozitivele cu filtre TRUE HEPA-H13 și sisteme multi-stage (HEPA, carbon activ, UV-C, ionizare) pot reduce semnificativ concentrația de particule fine, alergeni și bacterii. Gama AlecoAir Roubiq acoperă suprafețe de la 15 la 75 mp, cu senzori de calitate a aerului în timp real și control Wi-Fi.
  • Monitorizarea calității aerului – senzorii smart de CO₂, umiditate și particule fine oferă o imagine în timp real a mediului interior. AlecoAir M28 CONTROL monitorizează continuu toți acești parametri, cu alarmă sonoră și istoric al valorilor.
  • Controlul umidității – excesul de umiditate favorizează mucegaiul, iar deficitul irită mucoasele. Menținerea unui nivel optim de 45-60% este una dintre cele mai eficiente măsuri preventive. Gama AlecoAir ARIO oferă dezumidificatoare cu purificare integrată, cu consum redus de energie și certificate QuietMark pentru un nivel sonor redus.
  • Ventilația inteligentă – aerisirea scurtă și intensă (5-10 minute dimineața) este mai eficientă decât ferestrele întredeschise ore întregi.

Suntem pregătiți pentru 2030?

Obiectivele europene de reducere a poluării sunt ambițioase, dar impactul lor se va simți treptat. Între timp, aerul din locuința ta se schimbă azi, cu fiecare decizie pe care o iei.

Nu este vorba de perfecționism, este vorba de a reduce o expunere zilnică, acumulată în timp, în singurul spațiu pe care îl poți controla cu adevărat: propria casă.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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FreeWokeNoReligion 07.08.2026, 08:07

Ce contează ca românul trăiește cu 2 ani mai puțin ca media UE și mult mai puțin ca Scandinavul din cauza poluării . România știe ce face, a votat reducerea suprafețelor naturale protejate, asta ne va costa bani din PNRR, în Parlament hAUR și PSD dau vina pe gândaci, păsărele, pițigoi, veverițe, urși , căprioare pentru subdezvoltare țării, Ponta dădea vina pe urși ca nu îl lăsau să construiască autostrăzi , apropos a început măcelul urșilor . România e singura țară UE fără partid important ecologist , țara în care nu poți să te scalzi în râuri și lacuri datorită poluării și deversării de *** . Un *** de țara coruptă . Mai contează ca suntem pe primele locuri la poluare și cu cea mai mică de viață ??? Suntem unde trebuie și unde vrea românul să fie !

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