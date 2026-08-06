Situația a devenit critică după ce numeroși localnici au început să folosească apa potabilă pentru irigarea grădinilor și a culturilor agricole pe timpul nopții, epuizând rapid toate rezervele acumulate.

Bazine goale la 6 dimineața: Apelul primarului către comunitate

Primarul comunei Schela, Constantin Deteșan, a mers personal la facilitățile de stocare ale rețelei pentru a verifica stadiul alimentării și a filmat situația de la fața locului.

Edilul a publicat imagini de la Sistemul de Alimentare Schela și de la Sistemul de Alimentare Vârjoaia, arătând că rezervoarele sunt complet uscate la primele ore ale zilei, deși toate pompele funcționează la capacitate maximă pe parcursul nopții.

Într-o postare pe Facebook, primarul Constantin Deteșan le-a cerut insistent oamenilor să dea dovadă de responsabilitate și să oprească irigațiile din rețeaua publică, explicând că acest obicei îi afectează direct pe toți vecinii din comunitate.

„Am făcut aceste două filmulețe și la Sistemul de Alimentare Schela, și la Sistemul de Alimentare Vârjoaia pentru a vă arăta realitatea și cu ceea ce ne confruntăm de când s-a instalat seceta. Încă o dată revin cu rugămintea de a nu mai folosi apa pentru irigații. Dimineața la ora șase bazinele sunt goale”, a transmis Constantin Deteșan. „Încă o dată vin cu rugămintea de a încerca să oprim furtunurile noaptea. Nu le mai lăsați pornite, consecințele le tragem tot noi pentru că a doua zi dimineața vrem să dăm la un animal și nu avem cum să dăm sau să ne facem o baie și nu avem cum”, a continuat Constantin Deteșan.

Rețelele Vârjoaia și Sâmbotin funcționează separat

Pe lângă apelul la rațiune privind consumul, edilul din Schela a ținut să demonteze și zvonurile apărute în comunitate cu privire la presupusa interconectare a rețelelor de apă din satele componente.

Constantin Deteșan a explicat că rețeaua de la Vârjoaia și cea de la Sâmbotin sunt complet independente din punct de vedere tehnic.

Primarul a subliniat că sistemul de la Sâmbotin folosește apă potabilă de suprafață, complet curată, și nu există nicio intenție de a amesteca forajele cu sursele de suprafață.

El a făcut un apel la populație să nu mai răspândească informații false în spațiul public și să înțeleagă că lipsa apei este cauzată exclusiv de secetă și de udarea excesivă a grădinilor.

Restricții temporare pentru salvarea rezervei de apă

În contextul temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor, administrația locală le solicită tuturor cetățenilor din comuna Schela să utilizeze apa din rețeaua publică exclusiv pentru consumul casnic, igienă și adăpatul animalelor.

Autoritățile avertizează că, dacă obiceiurile de consum nu se schimbă rapid și furtunurile de irigații rămân deschise pe timpul nopții, rețeaua va intra în blocaj total, iar perioadele în care robinetele vor rămâne uscate s-ar putea prelungi pe întreaga durată a zilei.

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