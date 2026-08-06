Robert F. Kennedy Jr., Secretarul pentru Sănătate al SUA, își schimbă poziția vizavi de vaccinarea antirujeolă

O întoarcere neașteptată de poziție a avut loc chiar la cel mai înalt nivel al administrației din domeniul sănătății din Statele Unite. Secretarul pentru Sănătate al SUA, Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), o figură extrem de cunoscută pentru discursul său sceptic privind vaccinarea, le-a recomandat public părinților americani să-și imunizeze copiii împotriva rujeolei.

Ieșirea publică a venit în emisiunea „State of the Union” de la CNN, unde RFK Jr. a fost presat de moderatoarea Dana Bash să transmită o indicație clară populației:

„Voi spune chiar acum că părinții ar trebui să-și vaccineze copiii împotriva rujeolei. Un vaccin împotriva rujeolei este eficient. Oprește rujeola în aproximativ 97% din cazuri. Așadar, oamenii ar trebui să se vaccineze”.

Schimbarea de discurs survine după ce SUA au pierdut statutul de țară „measles-free” (fără transmitere comunitară timp de 12 luni), înregistrând peste 4.600 de cazuri de rujeolă în 19 luni, mai mult de 400 de spitalizări și 3 decese.

Dr. Mihai Craiu, medic pediatru: „Sunteți pe cont propriu!”

Dr. Mihai Craiu, medic pediatru, șef de secție la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” (IOMC) și fondatorul comunității online Spitalul Virtual pentru Copii a analizat situația din SUA și avertizează că România este mult mai vulnerabilă din cauza ratelor scăzute de vaccinare.

„Marea problemă este că scăderea acoperirii vaccinale pentru ROR în SUA este mult mai mică decât în România. Deci este logic că o vom lua, din nou, pe drumul cel greu”, atrage atenția medicul pediatru.

Apelul său se adresează direct părinților care ezită sau amână vaccinarea ROR:

„Dragilor, sunteți pe cont propriu! Nu face cineva ceva special pentru ca o nouă epidemie de rujeolă să ferească al vostru copil nevaccinat. Mai gândiți-vă puțin la riscuri și întrebați-vă medicul de familie sau pediatrul în care aveți încredere”.

Prăbușirea ratelor de imunizare în România: Zeci de mii de copii nevaccinați împotriva rujeolei

Spre deosebire de media globală, unde acoperirea cu prima doză împotriva rujeolei a stagnat la 84%, situația din România se situează dramatic sub indicatorii internaționali.

Potrivit datelor oficiale ale raportului anual WUENIC (OMS/UNICEF) și celor de la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) în anul 2025, acoperirea estimată pentru prima doză de vaccin împotriva rujeolei a fost de doar 66% (înregistrându-se 60.000 de copii nevaccinați), iar doza a doua (administrată la 5 ani) a avut o acoperire de 68%. Datele privind acceptarea la nivelul comunităților vulnerabile indică o rată care scade până la un critic de 20% pentru doza a doua.

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, în România s-au confirmat 35.736 de cazuri de rujeolă (dintre care peste 27.000 la copii sub 15 ani) și s-au înregistrat 30 de decese.

România rămâne una dintre cele 13 țări din regiunea europeană a OMS în care rujeola circulă continuu, fără întrerupere.

Un singur județ din țară a înregistrat o acoperire vaccinală de peste 70% (Bihor – 73,8%), în timp ce în județul Argeș rata a atins un minim istoric de 23,7%. Toate județele se află mult sub ținta de 95% recomandată de OMS pentru asigurarea imunității de grup.

De ce refuză părinții vaccinarea? Cauzele identificate pe teren și soluția campaniei „Povești de vaccinat copiii”

Conform studiilor de teren realizate de Universitatea Babeș-Bolyai și Organizația Salvați Copiii, principalele bariere care duc la nevaccinarea copiilor sunt:

Dezinformarea: Mările de fake news din social media și frica nejustificată de reacții adverse. Barierele sistemice: Birocrația excesivă, desființarea vaccinării în școli, lipsa resurselor materiale și problemele de transport în comunitățile izolate. Abandonarea schemei complete: Mulți părinți administrează prima doză, dar ignoră doza a doua, ceea ce anulează efectul de protecție pe termen lung al programului național. Pentru a combate dezinformarea și reticența alimentată de date neștiințifice de pe internet, Organizația Salvați Copiii România a lansat recent campania de conștientizare publică „Povești de vaccinat copiii”.

Această inițiativă își propune să ofere părinților informații medicale validate științific, aduse mai aproape de populație prin formate video explicative disponibile pe canalul de YouTube al organizației și pe rețelele sociale. Demersul urmărește să reconecteze părinții cu medicii specialiști, subliniind faptul că deciziile privind imunizarea celor mici trebuie luate exclusiv pe baza recomandărilor medicale avizate și nu pe fondul miturilor din mediul online.

În paralel, organizația solicită autorităților măsuri urgente: dezvoltarea unor echipe multidisciplinare locale, sprijinirea asistenților medicali comunitari, debirocratizarea raportărilor și instruirea cadrelor medicale în comunicarea eficientă cu părinții.

Virusul rujeolic este extrem de contagios și periculos

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția că virusul rujeolic este unul dintre cei mai contagioși agenți patogeni care afectează oamenii: Pentru fiecare persoană bolnavă de rujeolă, până la 18 alte persoane nevaccinate pot fi infectate. Acest lucru face ca rujeola să fie de aproximativ 12 ori mai contagioasă decât gripa.

Boala poate necesita spitalizare și poate duce la efecte debilitante pe termen lung sau chiar la deces.

Efectul de „amnezie imunitară”: Pe lângă simptomele acute, virusul poate afecta grav sistemul imunitar, „ștergând” memoria acestuia cu privire la modul de combatere a altor infecții pentru luni sau chiar ani de zile. Astfel, supraviețuitorii rujeolei rămân extrem de vulnerabili în fața altor boli severe.

Specialiștii reamintesc că administrarea celor două doze de vaccin ROR oferă o protecție pe viață de până la 97%, fiind singura metodă sigură și eficientă de prevenire a focarelor.

„Jumătate din copiii pe care îi îngrijesc acum și sunt în jurul vârstei de un an nu au vaccinul ROR făcut. Le explic, îi chem, amână chiar să mai vină… preferă să nu mai vină la cabinet. Aleg să meargă la camera de gardă chiar pentru infecții banale, pentru că acolo nimeni nu îi întreabă despre schema de vaccinare”, a spus dr. Sandra Alexiu, medic de familie, premiat la prima ediție a Galei Doctorului Digital.

Pentru Spitalul Virtual de Pediatrie, tot la Gala Doctorului Digital a fost premiat la categoria Pediatrie prof. dr. Mihai Craiu, medic pediatru, care adesea aduce în atenția opinie publice subiectul vaccinării.







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