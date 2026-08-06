Declinul afectează toate segmentele mari ale pieței, de la alimente și bunuri de larg consum, până la haine, electrocasnice și carburanți.

Scăderea pe seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o schimbare vizibilă în comportamentul de cumpărare al populației, pe fondul presiunilor financiare tot mai simțite la nivelul gospodăriilor.

Scăderi pe toată linia

Potrivit datelor statistice, cel mai mare pas în spate a fost înregistrat pe segmentul de produse alimentare, băuturi și tutun, unde vânzările au scăzut cu 7,3% în iunie 2026 comparativ cu iunie 2025.

Tăierile de cheltuieli nu s-au oprit însă doar la coșul zilnic de alimente. Sectorul produselor nealimentare (care include îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice sau produse pentru casă) a consemnat o diminuare a volumului de afaceri cu 6,4%.

De asemenea, românii au alimentat mai puțin la stațiile de servicii, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate înregistrând o scădere de 5,8%.

Schimbarea de ritm devine cu atât mai evidentă dacă privim tabloul economic de anul trecut. În iunie 2025 față de iunie 2024, comerțul cu amănuntul rezista încă bine: alimentele aveau doar o ușoară ajustare negativă de 0,6%, în timp ce bunurile nealimentare și carburanții erau pe un trend ascendent.

În prezent, tendința negativă a cuprins absolut toate categoriile din comerț.

Bilanțul pe primul semestru din 2026

Evoluția slabă din iunie confirmă un trend mai lung de moderare a consumului, vizibil pe întreaga primă jumătate a acestui an.

În primele șase luni din 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (serie brută) a fost cu 5,6% mai mic comparativ cu perioada similară din 2025.

Cum se împarte scăderea din prima jumătate a anului pe categorii:

Vânzările de produse nealimentare au suferit cel mai dur recul în primele șase luni, cu un minus de 7,3%.

Comerțul de alimente, băuturi și tutun s-a redus cu 4,2% pe ansamblul semestrului I.

Vânzările de carburanți din benzinării au scăzut cu 4,0% față de primele șase luni ale anului trecut.

O ușoară revenire de la o lună la alta

Singura notă pozitivă din datele INS vine din analiza comparativă lună la lună. Raportat la luna mai 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (serie brută) a crescut ușor în iunie, pe ansamblu, cu 0,5%.

Această mică avansare de la o lună la alta a fost susținută în principal de debutul sezonului estival. Românii au cheltuit mai mult pe combustibil, comerțul cu amănuntul al carburanților crescând cu 6,6% față de luna mai, iar vânzările de produse nealimentare au înregistrat un avans modest de 0,8%.

În schimb, cumpărăturile lunare de alimente, băuturi și tutun au continuat să scadă și de la o lună la alta, consemnând un minus de 3,1% în iunie față de mai 2026, semn că mulți cumpărători continuă să își optimizeze strict bugetele de hrană.

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