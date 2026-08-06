Din câte se pare, pachetele de vacanță pentru destinațiile exotice vin, de cele mai multe ori, cu oferte speciale cu zboruri charter, iar printre cele mai căutate destinații sunt Maldive, Zanzibar și Kenya. Astfel, turiștii au posibilitatea de a alege încă din vară sejururi clasice și pachete cu zbor charter către unele dintre cele mai căutate destinații exotice din timpul iarnii.

Tarifele pornesc de la 1.590 de euro de persoană pentru Maldive, de la 1.450 de euro de persoană pentru Zanzibar și de la 1.390 de euro de persoană pentru Kenya.

„Observăm că tot mai mulți turiști folosesc lunile de vară pentru a-și planifica vacanțele exotice din sezonul rece. Rezervarea din timp devine tot mai importantă, deoarece le oferă acces la mai multe opțiuni de zbor, o disponibilitate mai bună în hoteluri și o predictibilitate mai mare a bugetului. Maldive, Zanzibar și Kenya răspund unor profiluri diferite de călătorie, de la relaxarea într-un resort, până la vacanțe care includ explorare, cultură locală și experiențe în natură”, a spus Ana Maria Gherasim, Head of Sales Eturia.

Maldive este una dintre destinațiile emblematice pentru vacanțele la plajă, cunoscută pentru resorturile amplasate pe insule, lagunele cu apă cristalină și diversitatea activităților acvatice. Zanzibar se remarcă prin plajele tropicale, patrimoniul cultural și experiențele locale, în timp ce Kenya le oferă turiștilor posibilitatea de a petrece un sejur pe litoralul Oceanului Indian și de a descoperi natura prin excursii dedicate.

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