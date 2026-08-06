Gina Pistol a vorbit deschis despre un subiect sensibil din viața ei: relația cu părinții. Prezentatoarea TV a povestit cum încearcă în prezent să păstreze o legătură cu tatăl ei și ce impact a avut trecutul asupra modului în care privește viața de familie.

Gina Pistol: „Am și un tată cu care încerc să am o relație, pentru că face parte din viața mea”

În copilărie, Gina Pistol a traversat unul dintre cele mai dureroase episoade. Părinții săi au divorțat și s-au luptat pentru custodia ei. Cea care s-a implicat în creșterea vedetei a fost bunica Dumitra, despre care prezentatoarea a avut întotdeauna numai cuvinte de laudă.

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„Nu vreau eticheta aceea de «aia care plânge tot timpul», dar sunt foarte sensibilă și, atunci când aleg să-mi deschid sufletul, mă ia valul. Eu n-am aparținut nimănui. Sunt un suflet mai sălbatic. Faptul că n-am aparținut nimănui nu înseamnă că n-am familie. Am o mamă pe care o iubesc foarte mult. Am și un tată cu care încerc să am o relație, pentru că face parte din viața mea. Dar, emoțional, am simțit de la o vârstă foarte mică faptul că nu aparțin nimănui. Așa a fost viața pentru mine”, a spus vedeta în podcastul realizat de Sore.

Fiica Ginei Pistol a schimbat totul

Schimbarea majoră din viața Ginei Pistol s-a produs în momentul în care a devenit mamă. Nașterea fiicei sale i-a oferit, pentru prima dată, sentimentul de apartenență.

Vedeta a explicat că legătura cu un copil este total diferită de cea pe care o are cu fratele ei mai mic sau chiar cu soțul ei, Smiley. În timp ce iubirea pentru un partener de viață se construiește în timp și poate trece prin schimbări, atașamentul față de propriul copil este de neînlocuit.

„Fiica mea este, practic, primul suflet de care simt că aparțin. Poate pentru unii oameni este ceva normal, pentru că au avut, emoțional, mamă, tată, frați sau surori. Și eu îl am pe fratele meu mai mic. Dar fiica mea este pentru prima dată în viața mea când simt că aparțin cuiva atât de profund. Îmi iubesc foarte mult și soțul. (…) Dragostea pentru copil este altceva”, a adăugat Gina Pistol pentru aceeași sursă.

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