La ora 13.42 a fost emisă alerta pentru avioanele QRA, după ce un Airbus A350 înmatriculat în China, care efectua o cursă din Hong Kong către Londra, nu a reușit să stabilească contactul cu controlorii civili de trafic aerian din România în timp ce se afla încă în spațiul aerian românesc, a explicat Ruszin-Szendi, sâmbătă, pe Facebook.

La ora 13.51 au decolat avioanele ungare ale misiunii QRA și au semnalizat vizual aeronava chineză în apropierea graniței cu Ungaria, după care aeronava chineză a restabilit contactul cu controlorii de trafic aerian.

Ulterior, avioanele NATO s-au întors la baza lor din Kecskemet, a mai declarat oficialul ungar.

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