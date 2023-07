„În timp ce trei drone MQ-9 americane efectuau o misiune împotriva unor ţinte ale (grupării) Stat Islamic, trei avioane de vânătoare ruse au început să şicaneze dronele”, a susţinut într-un comunicat general-locotenentul Alexus Grynkewich, comandant al Forţelor Aeriene ale Statelor Unite.

Avioanele de vânătoare ruse au lansat rachete de semnalizare în faţa dronelor americane, forţându-le pe acestea din urmă să le evite, iar un pilot rus a utilizat postcombustia (aparatului său) în faţa unei (drone) MG-9, „reducând capacitatea operatorului de a conduce aeronava de o manieră sigură”, a continuat generalul-locotenentul.

While three US MQ-9 drones were conducting a mission against ISIS targets today in Syria, three Russian fighter jets began harassing the drones. pic.twitter.com/lrsLmOSAf8