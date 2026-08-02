13 persoane au murit în accidentul aviatic din Peru

Avionul a decolat de pe aeroportul din Pisco, din sudul țării, pentru un zbor turistic deasupra Liniilor Nazca, una dintre cele mai cunoscute atracții arheologice și turistice ale țării.

Accidentul s-a produs în jurul orei 13:00 (n.r. ora 21:00 în România), în zona Pueblo Viejo, în apropiere de orașul Nazca. Aeronava aparținea companiei peruane AeroDiana.

La bord se aflau 11 pasageri și doi membri ai echipajului. Autoritățile peruane au confirmat că nu există supraviețuitori.

„Unsprezece pasageri și doi membri ai echipajului au murit”, a declarat comandantul poliției Jorge Andrade de la locul accidentului.

Oficialul a adăugat: „Având în vedere amploarea accidentului, nu există supraviețuitori”.

Autoritățile nu au stabilit deocamdată cauza prăbușirii. Ancheta urmează să fie realizată de Autoritatea Aviației Civile din Peru.

Printre victime, turiști din Italia, Germania și Spania

Ministerul Comerțului Exterior din Peru a confirmat că printre persoanele decedate se află 11 turiști străini, alături de cei doi membri ai echipajului.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, printre turiști se numără șapte italieni, doi germani și doi spanioli.

Aeronava, un Cessna Caravan C-208, efectua un zbor turistic pentru observarea celebrelor Linii Nazca. Avionul a decolat din Pisco și s-a îndreptat spre zona arheologică.

Imagini de la locul tragediei au arătat epava avionului, în timp ce pompierii interveneau pentru stingerea incendiilor și limitarea efectelor accidentului.

Deocamdată, cauza prăbușirii nu este cunoscută. Autoritățile peruane urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Perú fue la tumba de 11 europeos en accidente aéreo. Lamentable 😔.



Hoy, 1 de agosto, una Cessna 208B Grand Caravan (matrícula OB-2001) de la empresa Aerodiana que había despegado a las 12:10 del aeropuerto de Pisco para un vuelo turístico sobre las Líneas de Nazca se estrelló e… pic.twitter.com/ePxo64FzDJ — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 2, 2026

Liniile Nazca, una dintre marile atracții turistice din Peru

Liniile Nazca sunt geoglife vechi din Peru, realizate în deșertul din sudul țării. Desenele reprezintă animale, forme geometrice și alte figuri de mari dimensiuni, care pot fi observate cel mai bine din aer.

Liniile Nazca – Imagine cu carcater ilustrativ Sursa foto: GettyImages

Zona este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO și atrage numeroși turiști, care folosesc avioane de mici dimensiuni pentru a vedea amploarea desenelor din deșert.

Situate în inima deșertului, semnificația lor rămâne un mister: unii cercetători le consideră un observator astronomic, în timp ce alții le văd ca un calendar.

Tragedia de la 1 august readuce însă în atenție riscurile zborurilor turistice deasupra sitului.

Nu este primul accident aviatic în zona Nazca

Accidentul din 2026 nu este primul produs în apropierea celebrelor Linii Nazca.

În 2022, un alt avion turistic de mici dimensiuni s-a prăbușit în timpul unui zbor deasupra sitului, iar toate cele șapte persoane aflate la bord au murit.

Un alt accident aviatic produs în 2010 în zona Liniilor Nazca s-a soldat cu moartea a șase persoane.

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