Potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA – Sucursala Regională CF Constanța, problema a fost semnalată la ora 06.40, când personalul de revizie a constatat scurgeri de gaze la unul dintre cele 34 de vagoane ale trenului de marfă nr. 67710002, aparținând operatorului privat Tehnotrans. Trenul se afla pe linia 8 din stația CF Dorobanțu și circula pe ruta Capu Midia – Râureni, anunță News.

Conform procedurilor, a fost apelat numărul unic de urgență 112, iar echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, alături de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean și ai Gărzii Naționale de Mediu, s-au deplasat la fața locului pentru a aplica măsurile specifice de siguranță. La solicitarea ISU, traficul feroviar prin stația Dorobanțu a fost întrerupt la ora 07.18 pentru a permite o intervenție în condiții de maximă siguranță.

„Defecțiunea a fost remediată inițial, însă, în urma verificărilor efectuate de specialiștii ISU, au fost identificate în continuare pierderi de gaze, fiind necesară intervenția unui specialist al expeditorului mărfii pentru operațiuni suplimentare la robinetul vagonului”.

După finalizarea intervenției și verificarea condițiilor de siguranță, traficul feroviar a fost reluat la ora 08.55. Incidentul a provocat întârzieri la 12 trenuri de călători, însă reprezentanții CFR au asigurat că „siguranța circulației feroviare și a persoanelor a reprezentat principala prioritate pe durata gestionării acestui incident, iar măsurile dispuse au fost luate în conformitate cu procedurile aplicabile pentru astfel de situații”.

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