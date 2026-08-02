Mii de elevi au plătit naveta din propriul buzunar pentru a da examenele naționale

Mii de absolvenți ai claselor a VIII-a și a XII-a din întreaga țară au fost puși în situația de a-și achita din propriul buzunar costurile de transport pentru a se prezenta la probele Evaluării Naționale și ale examenului de Bacalaureat, relatează Tribunainvatamantului.ro. Deși legislația recent adoptată le garanta dreptul la gratuitate pe întreaga durată a examenelor, măsura a rămas blocată în birocrație. Ministerul Educației nu a emis în termenul legal normele metodologice necesare, lăsând elevii navetiști și familiile acestora fără sprijinul financiar promis.

Problemele legislative ar fi trebuit să fie rezolvate, teoretic, la începutul acestui an, când Legea nr. 12/2026 a modificat cadrul normativ privind învățământul preuniversitar. Modificarea stabilea că elevii beneficiază de gratuitate la transportul public local, județean și feroviar nu doar pe durata cursurilor școlare, ci și pe perioada desfășurării probelor din cadrul examenelor naționale.

Pentru elevii de liceu și gimnaziu care învață în alte localități decât cele de domiciliu, măsura era menită să elimine cheltuiala și să prevină absenteismul la examene.

Cum au ajuns elevii navetiști să-și plătească singuri transportul la examene

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial prevedea un termen de 90 de zile de la intrarea sa în vigoare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare. Cu toate acestea, Ministerul Educației a depășit termenul fără a elabora procedura clară prin care gratuitatea sau decontarea sumelor să poată fi pusă în practică de către inspectoratele școlare și operatorii de transport.

În consecință, la finalul cursurilor din luna iunie, când legitimațiile obișnuite de transport și-au pierdut valabilitatea de curs, elevii navetiști s-au văzut nevoiți să cumpere bilete și abonamente la preț întreg pentru a se putea deplasa la centrele de examen pe toată durata probelor scrise și orale.

Ministerul promite „intervenții oficiale” pentru aplicarea legii

Deputatul Szabo Odon a semnalat problema ministrului Educației, Mihai Dimian, într-o discuție purtată pe 17 iunie. Contactat de Tribunainvatamantului.ro, acesta a declarat că, potrivit Ministerului Educației, „în majoritatea unităților de învățământ și unităților administrativ-teritoriale, se aplică această plată; există doar câteva unități administrativ-teritoriale care încă nu au efectuat plata – eu am fost sesizat de cei din Bihor”.

Mai mult, Szabo Odon a menționat că nu este nevoie de alte reglementări suplimentare, întrucât legea „se aplică unitar”. Oficialii Ministerului au promis o intervenție pentru a clarifica situația și a se asigura că toate autoritățile locale respectă prevederile legale. „Vor interveni în mod oficial și vor da interpretarea unitară a legii pentru tot sistemul”, a adăugat deputatul.

Cum pot elevii să ceară restituirea banilor pentru transport

Elevii care și-au plătit deja transportul pe durata examenelor naționale pot solicita restituirea sumelor cheltuite. Procedura presupune depunerea unei cereri scrise, însoțite de documente justificative, la secretariatul unității de învățământ absolvite.

Totuși, președintele Federației Naționale a Părinților (EDUPART), Eugen Ilea, avertizează că există „chichițe” care îngreunează procesul de decontare.

„Este veșnica poveste cu decontarea transportului pentru copii. Copiii ar trebui să vină cu decontul și să-l depună la școală. Dar vorbind strict de decontul pentru deplasarea în timpul examenelor naționale, nu prea cred că se poate face, pentru că bugetul, în condițiile în care copiii nu mai sunt în școala sau liceul respectiv, vorbim de absolvenți, nu poate acoperi și aceste situații”, a declarat Ilea pentru sursa citată.

Elevii din toată țara ar fi trebuit să beneficieze de transport gratuit

Potrivit Legii nr. 12/2026, absolvenții de liceu au dreptul la transport gratuit, inclusiv în perioada în care susțin examenele naționale. Această prevedere ar trebui să se aplice uniform pe întreg teritoriul României, inclusiv pentru sesiunea a doua a Bacalaureatului, care începe astăzi, 3 august.

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