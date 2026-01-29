„Nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare”

PNL Sector 1 a transmis miercuri, 28 ianuarie, că femeia nu deţine funcţii în cadrul filialei. „Doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1, nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei PNL Sector 1”, potrivit PNL Sector 1.

PNL a mai transmis că aceasta va fi suspendată din calitatea de membru de partid, imediat ce va exista un comunicat oficial al DNA.

„În ceea ce privește situația juridică prezentată în mass-media, PNL Sector 1 va respecta strict prevederile statutare și legale, iar imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne”, a mai transmis PNL Sector 1.

Complicele său se prezenta ca general SIE

Adriana Georgescu, împreună cu bărbatul care se prezenta ca general SIE, ar fi pretins în total 500.000 de euro promiţând intervenţii în justiţie şi la autorităţi. Cei doi sunt acuzaţi de trafic de influenţă, fiind duşi, miercuri, la audieri la sediul DNA.

Surse Antena 3 au spus că în perioada octombrie – decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi cerut anumite sume de la omul de afaceri Jean-Paul Tucan, implicat în dosarul „Portul Constanţa”, în schimbul mai multor promisiuni. Avocata susținea că ar putea să îl ajute în anumite dosare penale prin intermediul relaţiilor pe care le-ar fi avut.

„În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor judecători din cadrul Tribunalului Bucureşti, precum şi asupra procurorului-şef al D.N.A., promiţând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuţiilor de serviciu, respectiv soluţionarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului Bucureşti, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat. În temeiul pretinderii, la data de 28 ianuarie 2026, inculpaţii I.G. şi G.A.M. au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranşe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, menţionează anchetatorii.



