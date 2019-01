Fata e încă internată și nu se poate mișca din pat. Avocata ei acuză că lucrurile trenează și că autoritățile nu sunt interesate să stabilească adevărul, a anunțat observatorulph.ro.

Avocata a povestit, într-o postare pe Facebook, cum s-au derulat evenimentele și ce pași au făcut autoritățile.

„O tânără era cu rudele pe scaun, iar autobuzul se afla la Petrolul, stația cu spitalul. Fata s-a ridicat pentru a face loc unei alte rude ce se afla pe un alt scaun. Geamul de care s-a sprijinit s-a desprins, apoi imediat s-a facut cioburi. Șoferul autobuzului, cu căști la urechi, n-a auzit nimic, pornind autobuzul. Fata a căzut prin geamul spart al autobuzului aflat în mers. În cap. Șoferul a crezut că e o sacoșă căzută.

Norocul fetei cu un echipaj de poliție aflat în spate, care a alertat cu mijloace acustice și luminoase șoferul autobuzului. Autovehiculul trecuse de inspecția tehnică în urmă cu două luni, iar prin februarie anul 2018 se schimbase geamul autobuzului din care fata a căzut în timpul mersului la Ploiești.

Medicii au fost chemați după ce tânăra a ajuns pe carosabil, ea fiind dusă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Poliţia nu a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală. Acum se fac doar verificări. După ce vom avea un certificat medico-legal, vom putea formula plângerea penală. Tânăra a suferit un traumatism lombar şi un traumatism cranio-cerebral.

Coma a intervenit pre-operator. A fost într-o stare foarte gravă. Fata nu se poate ridica din pat. IPJ Prahova nu s-a deranjat, dar nici regia de transport din Ploiești s-o viziteze la spital, din 9 ianuarie copila fiind tot acolo. Azi am fost la ea la spital. Apoi am fost la IPJ Ph. Am nevoie oameni buni de ajutorul vostru, martori din acea zi. Martori majori de preferat. Mulțumesc”, a scris avocata fetei pe Facebook.