Regimul de la Teheran și Washingtonul au purtat cinci runde de negocieri indirecte asupra programului nuclear al Iranului până la războiul aerian de 12 zile din iunie, în care Israelul și Statele Unite au bombardat instalații nucleare iraniene.

„Trump spune că este un negociator, dar dacă un acord este însoțit de constrângere și rezultatul său este prestabilit, nu este un acord, ci mai degrabă o impunere și o intimidare”, a declarat Khamenei, citat de presa de stat din Iran.

Donal Trump a declarat săptămâna trecută în Knesset că ar fi minunat dacă Washingtonul ar putea negocia un „acord de pace” cu Teheranul.

„Președintele Statelor Unite spune cu mândrie că a bombardat și distrus industria nucleară a Iranului. Foarte bine, continuă să visezi!”, a adăugat Khamenei.

Pe 22 iunie, Statele Unite au bombardat uzina subterană de îmbogăţire a uraniului de la Fordo, la sud de Teheran, şi instalaţiile nucleare de la Isfahan şi Natanz (centru).

Amploarea exactă a pagubelor nu este cunoscută, dar liderul republican de la Casa Albă asigură de câteva luni că siturile au fost „distruse”.

„Am aruncat 14 bombe asupra principalelor instalaţii nucleare. Aşa cum am spus la început, acestea au fost distruse şi acest lucru a fost confirmat”, a insistat Donald Trump într-un discurs susţinut lunea trecută în Parlamentul israelian.

„Când le-am distrus capacitatea nucleară, au încetat să mai fie durii Orientului Mijlociu”, a afirmat preşedintele american într-un interviu difuzat duminică de postul de televiziune Fox News.

„Ce-i pasă Americii dacă Iranul are sau nu instalații nucleare? Aceste intervenții sunt nepotrivite, greșite și coercitive”, a susținut liderul suprem iranian.

Puterile occidentale acuză Iranul că încearcă să dezvolte în secret o bombă nucleară și îi solicită să-și oprească programul atomic militar. Teheranul neagă că îmbogățește uraniu în scopuri militare și susține că are doar scopuri energetice civile.

