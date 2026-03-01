Moartea lui Khamenei, confirmată de presa de stat iraniană

Potrivit relatărilor Reuters și publicației Asharq Al-Awsat, Israelul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Iranului, în contextul în care țara se confruntă cu incertitudine politică și militară după eliminarea liderului suprem în vârstă de 86 de ani.

La câteva ore după ce Washingtonul și Ierusalimul au anunțat că liderul suprem a fost ucis în cea mai amplă serie de atacuri asupra Iranului din ultimele decenii, presa de stat iraniană a confirmat oficial decesul lui Ali Khamenei.

Surse americane au declarat că atacurile au fost programate să coincidă cu o întâlnire între Khamenei și principalii săi consilieri. Potrivit relatărilor, liderul iranian se afla în biroul său în momentul raidului aerian, în urma căruia au fost uciși și membri ai familiei sale.

Donald Trump spune că va lovi Iranul cu „o forță nemaiîntâlnită”

La scurt timp după confirmarea morții ayatollahului Khamenei, Donald Trump a publicat un mesaj amplu pe platforma sa, Truth Social, în care justifică operațiunea și anunță continuarea bombardamentelor.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, a murit. Aceasta este o justiție nu doar pentru poporul Iranului, ci pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de bandiți însetați de sânge. Nu a putut evita serviciile noastre de informații și sistemele de urmărire extrem de sofisticate și, lucrând îndeaproape cu Israelul, nu a putut face nimic el sau ceilalți lideri care au fost uciși odată cu el. Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recupera țara”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Fiica, nepotul, nora şi ginerele lui Khamenei au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.

Iranul a lansat atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, ca răspuns la atacurile SUA şi Israelului, lovind o serie de alte ţinte.

„Auzim că mulți dintre membrii IRGC, militari și alte forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și caută imunitate din partea noastră. După cum am spus aseară, «Acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar moartea!». Sperăm că IRGC și poliția se vor uni pașnic cu patrioții iranieni și vor lucra împreună ca o unitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, întrucât nu doar moartea lui Khamenei, ci țara a fost, într-o singură zi, distrusă în mare măsură și chiar ștearsă de tot”, a adăugat președintele SUA.

„Bombardamentele intense și precise vor continua însă, neîntrerupte pe tot parcursul săptămânii sau atât timp cât este necesar pentru a ne atinge obiectivul de PACE ÎN ÎNTREGUL ORIENT MIJLOCIU ȘI, ÎNTR-ADEVĂR, ÎN ÎNTREAGA LUME!” – a subliniat Donald Trump.

Într-un alt mesaj, postat pe Truth Social, Donald Trump a scris: „Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic ca niciodată înainte”.

„Ar fi mai bine să nu facă acest lucru, pentru că dacă o fac, îi vom lovi cu o forță fără precedent!”, a avertizat Trump.

Noi atacuri israeliene

Armata israeliană a anunțat că a vizat sisteme iraniene de rachete balistice și de apărare aeriană. La scurt timp după ora 6 dimineața, sirenele de raid aerian au sunat în tot Israelul, iar la Tel Aviv au fost auzite explozii în timp ce sistemele de apărare interceptau rachete.

Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene (IRGC) a promis „cea mai mare ofensivă împotriva bazelor americane și a Israelului”, susținând că acțiunile reprezintă un act de autoapărare.

Iranul a lansat sute de rachete și drone asupra trupelor americane și a orașelor din Israel și din state arabe, provocând anulări masive de zboruri în Orientul Mijlociu și închiderea unor aeroporturi importante.

Tensiuni regionale și reacții internaționale

Hotelul emblematic Burj Al Arab și aeroporturi din Dubai, Abu Dhabi și Kuweit au fost afectate în urma atacurilor. Teheranul a avertizat că a închis Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru aproximativ o cincime din consumul global de petrol.

La o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, ambasadorul iranian a acuzat SUA și Israel de agresiune, în timp ce secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut „încetarea imediată a ostilităților”.

Rusia și China au criticat momentul atacurilor, susținând că acestea au fost lansate în timp ce Iranul negocia cu Washingtonul.

Experții avertizează că moartea lui Khamenei reprezintă o lovitură majoră pentru conducerea clericală iraniană, dar nu garantează prăbușirea regimului. În paralel, Washingtonul susține că operațiunea are ca scop împiedicarea dezvoltării unei arme nucleare de către Iran.

