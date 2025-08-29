„Bagajul meu care era nou-nouț a ajuns spart, deși a fost înfoliat. Această filmare este de ieri, 27.08.2025. Așa se comportă personalul de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj cu bagajele călătorilor. Bagajul meu a ajuns spart, cu toate că a fost înfoliat în Hurghada, era nou-nouț! Momentan, îmi aștept banii pe el, cine știe cât durează… Rușine!!!”, a scris femeia în postarea sa.

@stiridecluj "Așa se trântesc bagajele pe Aeroportul Cluj. Bagajul meu nou-nouț, a ajuns spart, deși era înfoliat ♬ Dramatic Tension - Litne

Potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare, incidentul ar fi avut loc în Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca.

Acest incident nu este izolat. Mulți pasageri au raportat experiențe similare în trecut, conform articolului din Știri de Cluj. Călătorii cer explicații și măsuri concrete din partea Menzies Aviation, firma responsabilă de manipularea bagajelor pe aeroport.

Cetățenii acuză lipsa de respect față de bunurile personale și solicită îmbunătățirea serviciilor. Incidentele repetate au generat o stare de nemulțumire în rândul clujenilor care utilizează frecvent serviciile aeroportului.

